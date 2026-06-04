Primul focar de pestă porcină africană la porcii domestici din Ungaria. 3.000 de animale vor fi sacrificate

04 iun. 2026, Articole / Reportaje
Primul focar de pestă porcină africană la porcii domestici din Ungaria. 3.000 de animale vor fi sacrificate
Foto: Canva
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Autoritățile veterinare din Ungaria au confirmat primul focar de pestă porcină africană (PPA) la porci domestici și au dispus sacrificarea unui efectiv de aproximativ 3.000 de animale dintr-o fermă situată în nord-estul țării, potrivit unui comunicat al Autorității Sanitare Veterinare din Ungaria (NEBIH), citat de Reuters și preluat de Agerpres.

Virusul a fost identificat la o fermă din localitatea Vallaj, județul Szabolcs-Szatmar-Bereg, aproape de granița cu România. Pesta porcină africană nu afectează oamenii, însă este extrem de contagioasă și mortală pentru porci, provocând pierderi economice importante în sectorul zootehnic.

„Sacrificarea efectivului de aproximativ 3.000 de porci este în curs de desfășurare și are loc o anchetă epidemiologică pentru a determina originea infecției și posibila răspândire ulterioară a acesteia”, a transmis Autoritatea Sanitară Veterinară din Ungaria.

În jurul exploatației afectate au fost instituite o zonă de protecție și o zonă de supraveghere, măsuri menite să limiteze riscul răspândirii virusului către alte ferme.

Autoritățile ungare avertizează că apariția focarului poate genera consecințe economice semnificative pentru sectorul creșterii porcinelor. La sfârșitul anului 2025, efectivele de porci domestici din Ungaria erau estimate la aproximativ 2,9 milioane de capete, conform datelor oficiale.

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Pesta porcină africană continuă să reprezinte una dintre cele mai mari amenințări pentru industria cărnii de porc la nivel mondial. Boala s-a extins în ultimele decenii din Africa către Europa și Asia, provocând moartea a sute de milioane de porci și determinând restricții comerciale în numeroase state.

În ultimii ani, focare de pestă porcină africană au fost raportate în mai multe țări europene, inclusiv în Croația, Spania, Germania, Italia și Estonia, unde autoritățile au fost nevoite să sacrifice animale pentru a limita răspândirea virusului.

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