Le arunci imediat ce trece data expirare de pe ambalaj? S-ar putea să faci o risipă inutilă. Specialiștii spun că ouăle rezistă mai mult decât crezi, dacă știi la ce să fii atent.
Mulți consumatori folosesc data de expirare înscrisă pe cutie ca pe un termen limită clar, însă aceasta indică mai degrabă calitatea produsului, nu siguranța alimentară. Potrivit specialiștilor, ouăle rămân adesea sigure pentru consum chiar și după această dată, dacă au fost păstrate la frigider.
„Este un ghid, nu o regulă strictă”, explică Zachary Cartwright, specialist în siguranță alimentară, pentru CNet. În multe cazuri, ouăle pot fi consumate încă una până la două săptămâni după data înscrisă pe ambalaj.
Conform US Department of Agriculture, ouăle pot fi consumate în general timp de trei până la cinci săptămâni dacă sunt păstrate la frigider. Ouăle fierte tari, dacă sunt ținute în coajă, rezistă aproximativ o săptămână.
Pentru a le menține proaspete cât mai mult timp:
păstrează-le în ambalajul original
ține-le cu vârful în jos (pentru a menține gălbenușul centrat)
depozitează-le în cea mai rece zonă a frigiderului, nu pe ușă
„Astfel se reduce pierderea de umiditate și se menține prospețimea”, explică Cartwright.
În SUA, ouăle sunt spălate pentru a preveni contaminarea cu Salmonella, ceea ce îndepărtează stratul protector natural de pe coajă. Din acest motiv, ele trebuie păstrate la rece. În alte țări, unde acest strat rămâne intact, ouăle pot fi ținute la temperatura camerei. Totuși, dacă au fost refrigerate, trebuie păstrate în continuare la frigider pentru a evita condensul, care favorizează dezvoltarea bacteriilor.
Cea mai rapidă metodă de verificare este testul cu apă:
dacă oul se scufundă și stă culcat – este proaspăt
dacă se scufundă, dar stă în picioare – este mai vechi, dar încă bun
dacă plutește – este alterat și trebuie aruncat
„Testul funcționează pentru că, pe măsură ce oul îmbătrânește, în interior se acumulează aer”, explică specialistul.
miros puternic de sulf
culori neobișnuite (roz, verde, irizații) în albuș sau gălbenuș
Acestea pot indica o contaminare bacteriană și oul nu trebuie consumat.
Ouăle pot fi congelate, dar nu în coajă. Se pot:
bate și congela
separa albușurile de gălbenușuri
congela în porții (tăvi de cuburi sau forme de brioșe)
Potrivit USDA, albușurile își păstrează mai bine textura, iar ouăle pot fi păstrate la congelator chiar și până la un an.
Deși ouăle își pierd din calitate în timp, ele pot rămâne sigure pentru consum mai mult decât indică eticheta. Totuși, regula de bază rămâne simplă: verifică-le înainte de consum și, pe cât posibil, consumă-le cât sunt cât mai proaspete.
