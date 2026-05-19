Boala celiacă, cunoscută și ca enteropatie glutenică, este o afecțiune autoimună cronică. Consumul de gluten determină sistemul imunitar să atace mucoasa intestinului subțire. Singurul tratament este respectarea strictă, pe viață, a unei diete fără gluten. Ceea ce înseamnă preparate alimente special procesate, special formulate pentru a se încadra sub limita de 20 mg gluten per kg, Limita care este declarată sigură pentru persoanele cu boala celiacă.

Pentru pacienții diagnosticați cu boala celiacă, dar și pentru familiile lor, Asociația Română Pentru Intoleranță la Gluten (ARIG) a lansat aplicația catalog ARIG cu produse sigure pentru persoanele care suferă de intoleranță la gluten.

”Noi am pornit de la o nevoie. Brânzica este singură pentru celiaci? Pentru că producători nu își etichetează produsele natural fără gluten. Apoi ne-am dus în zona de producători români, unde erau produse natural fără gluten, cum sunt conservele de legume.

De exemplu, castraveții murați. Nu știi dacă acei castraveți sunt siguri pentru consum, pentru că doar producătorul îți poate spune dacă el are gluten în fabrică și dacă există risc de contaminare pe linia de producție. Altfel tu nu ai de unde să știi. Și atunci noi ne-am dus, din nevoia asta de a avea cât mai multe produse la raft în supermarket, să știi ce să alegi, pentru că dacă tu nu ai niciun produs etichetat ”fără gluten” nu mănânci castraveți murați. Adică nu ai opțiuni.

- articolul continuă mai jos -

Și ne-am dus către producătorii români și i-am întrebat ce produse sunt, cum este fluxul lor, dacă există gluten în fluxulor, dacă există risc de contaminare și să confirme acest lucru departamente de calitate, deoarece o mare majoritate au un standard de de siguranță alimentară. Și am avut surpriza să găsim foarte multe produse care nu aveau nici o etichetă în sensul ăsta, dar care erau sigure pentru celiaci.

Și atunci ne-am dat seama că există multe produse în piață care sunt sigure pentru celiaci, dar despre care nu se știe pentru că nu au informații pe ele. Și am început în două direcții. Am colectat datele și le-am transformat în niște documente PDF, extrem de greu de parcurs, dar care au adus foarte multă valoare pentru că vedeai.

Acum avem și aplicația. Noi am adunat date despre produse singure, pe care acum le-am băgat într-o aplicație mult mai ușor de folosit, care poate fi descărcată pe telefon”, a explicat Angela Stănescu, director de dezvoltare al ARIG, pentru G4food.ro.

Citește și: Cereala antică mai bogată în proteine decât quinoa. Nutriționiștii o recomandă pentru energie și sațietate

Ce informații conține aplicația ARIG și de ce este utilă pentru cei cu intoleranță la gluten

Aplicația catalog ARIG conține peste 2.000 de produse organizate în 20 de categorii — de la produsele de bază și cerealele fără gluten, până la dulciuri, specialități, suplimente alimentare, ceaiuri, siropuri și extracte care susțin sănătatea celor cu intoleranță la gluten.

Toate produsele din catalog sunt validate de echipa ARIG în colaborare directă cu departamentele de calitate și producție ale producătorilor sau cu departamentele de calitate ale importatorilor și distribuitorilor.

Catalogul conține:

Produse procesate declarate sigure de departamentele de calitate și producție ale producătorilor

Produse etichetate „fără gluten” conform legislației în vigoare

În zona pentru membri a aplicației găsiți Ghidului Celiacului – o serie de 12 articole actualizate, special gândite pentru persoanele recent diagnosticate, care le oferă un punct de pornire sigur și prietenos pe drumul dietei fără gluten.

În zona publică (fără autentificare) este disponibil Ghidul „Susțin viața fără gluten – Împreună” – tot 12 articole, dar adresate celor din jur: familie, prieteni, profesori, colegi. Aceste articole explică, cu înțelegere și fără jargon medical, ce înseamnă boala celiacă în viața de zi cu zi a celui drag și cum îl poate susține concret fiecare.

”În zona liberă, zona pe care o poate vedea oricine, fără autentificare, avem produsele de bază fără gluten. Pentru un bunic, de exemplu, sau pentru o mătușă care primește o persoană cu boală celiacă și care ar vrea să-i oferă un produs sigur, acele informații sunt absolut suficiente. Să știe ce pâine să aleagă, să știe ce biscuit poate să-i ofere.

Tot în zona liberă aveam un grid al familiei. Nu necesită plată, nu necesită autentificare. Astea sunt accesibile oricui descarcă aplicația. Și acele articole din gridul familiei oferă toate informații necesare, celor din viața unei persoane cu o boală celiacă, îi ajută să-i înțeleagă exact trăirile, limitările, nevoile și să învețe să o susțină. Nu e o fiță, nu e un moft, este o nevoie medicală.

Ce ne dorim prin ghidul acela este să aducem acele informații de bază esențiale, fără să încărcăm mintea omului cu toată simptomatologia pacientului astfel încât să-l găsească susținere în viața lui”, a mai explicat Angela Stănescu.

Aplicația ARIG poate fi descarcată AICI

Asociația Română pentru Intoleranță la Gluten (ARIG) a organizat duminică cea de-a VII-a ediție a Happy Gluten Free, considerat cel mai mare târg din România dedicat persoanelor cu boală celiacă și sensibilitate la gluten.