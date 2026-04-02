Iaurtul grecesc a devenit extrem de popular în ultimii ani, mai ales datorită conținutului ridicat de proteine și texturii cremoase. Doar că nu tot ce găsești pe raft și pare „grecesc” este și autentic. Unele produse sunt etichetate sau prezentate ca fiind în stil grecesc, dar nu urmează rețeta tradițională de preparare și nici nu oferă aceleași valori nutriționale, neapărat.

În lipsa unei definiții clare (mai ales în Statele Unite), producătorii folosesc metode diferite pentru a obține aceeași textură densă și același aspect. Așa apar și iaurturile „în stil grecesc”, produse care arată similar, dar nu sunt obținute prin metoda tradițională și pot avea valori nutriționale diferite.

Ce înseamnă, de fapt, iaurt grecesc autentic

Potrivit unei analize de specialitate, iaurtul grecesc autentic se obține prin strecurarea iaurtului obișnuit pentru a elimina zerul. Este un proces simplu, dar esențial. Prin această metodă, produsul final devine mai concentrat: are mai multe proteine, mai puțină lactoză și o textură groasă, cremoasă. Practic, exact caracteristicile pentru care este atât de apreciat.

Pe rafturi există și produse care nu sunt strecurate, dar încearcă să imite rezultatul. Acestea folosesc ingrediente adăugate, precum concentratele de proteine din lapte sau diverși agenți de îngroșare.

Nu sunt periculoase, însă diferența se simte. Textura poate fi mai artificială, gustul ușor diferit, iar procesul de producție nu mai este cel clasic.

Un indiciu simplu: proteina

Dacă vrei un reper rapid, uită-te la etichetă. Un iaurt grecesc autentic are, în general, între 15 și 20 de grame de proteină la o porție de aproximativ 170 de grame.

Dacă valorile sunt mai mici, e foarte posibil să fie vorba despre o variantă „stil grecesc”, nu una obținută prin metoda tradițională. Iată câteva moduri prin care poți verifica autenticitatea iaurtului grecesc, potrivit VeryWellHealth.com.

1. Analizează lista de ingrediente

Un iaurt grecesc autentic are, de regulă, o listă foarte scurtă: lapte și culturi vii active — în special Lactobacillus bulgaricus și Streptococcus thermophilus, potrivit studiilor.

Dacă pe etichetă apar ingrediente precum concentrat proteic din lapte, proteină din zer, amidon modificat, pectină, gelatină sau diverși agenți de îngroșare, e un semn că produsul nu este obținut prin metoda tradițională, ci „ajustat” pentru a imita textura.

Aceste adaosuri sunt, în general, sigure pentru consum. Problema nu ține de siguranță, ci de calitate și proces: iaurtul nu mai este strecurat, iar textura, gustul și chiar modul în care este distribuită proteina în produs pot fi diferite.

2. Scrie „strecurat” sau „metodă tradițională” pe etichetă

Pentru că nu există o definiție oficială clară a iaurtului grecesc, etichetele pot crea confuzie. Dacă vezi mențiuni precum „iaurt strecurat” sau „obținut prin metodă tradițională”, acestea indică faptul că produsul a fost făcut prin eliminarea zerului, adică exact metoda clasică.

În schimb, formulări de tip „Greek-style” sugerează că textura groasă nu vine din procesul de strecurare, ci din ingrediente adăugate. Atenție și la termeni precum „autentic” sau „tradițional”, nu sunt reglementați, așa că nu garantează nimic. Cel mai sigur rămâne să verifici și lista de ingrediente.

3. Conținutul de proteine, un indiciu clar

Unul dintre semnele clare ale iaurtului grecesc autentic este nivelul mai ridicat de proteine. În mod normal, un iaurt strecurat are aproximativ 15–20 de grame de proteină la o porție de 170 g, adică aproape dublu față de un iaurt obișnuit. Creșterea vine natural, din procesul de eliminare a zerului, care concentrează nutrienții.

Totuși, atenție: unele produse ajung la valori similare adăugând concentrate proteice din lapte sau alte ingrediente lactate uscate, nu prin strecurare. Așa că doar proteina nu confirmă autenticitatea. Dar, combinată cu o listă scurtă de ingrediente, devine un indiciu mult mai solid că ai în față un iaurt făcut corect.

4. Textura și aspectul

Iaurtul grecesc autentic are o consistență groasă, densă. Această textură apare natural în urma procesului de strecurare, când zerul este eliminat și compoziția devine mai concentrată. În schimb, variantele obținute cu agenți de îngroșare pot avea un aspect mai lucios, mai fin sau chiar ușor gelatinos.

Diferențele nu sunt întotdeauna evidente la prima vedere, dar se simt. Textura poate fi mai puțin fermă, iar experiența la gust, diferită față de un iaurt făcut prin metoda clasică.

5. Nu te speria dacă vezi lichid deasupra

Chiar dacă iaurtul grecesc autentic este strecurat, o mică cantitate de zer poate apărea la suprafață în timp. Este absolut normal, apare natural în urma fermentației și poate fi amestecat simplu înapoi. De fapt, acest detaliu e un semn bun.

În schimb, iaurturile care arată mereu perfect uniforme, fără nicio separare, pot conține stabilizatori sau emulsificatori care mențin textura „impecabilă”. Asta nu înseamnă că sunt nesigure, dar nu reflectă modul tradițional de producție al unui iaurt grecesc autentic.

6. Gustul spune multe

Iaurtul grecesc autentic are un gust ușor acrișor, specific fermentației cu culturi vii. Este cremos, dar păstrează acea notă proaspătă, ușor „tăioasă”, care îl face recognoscibil. Dacă ai în față un iaurt foarte bland, plat sau prea neutru (mai ales fără arome adăugate), e posibil să fie obținut printr-o metodă diferită sau să conțină ingrediente suplimentare. În unele cazuri, produsele cu proteine adăugate pot avea și mici diferențe de gust față de varianta tradițională.

7. Lactoza și digestia

Un avantaj important al iaurtului grecesc autentic este conținutul mai scăzut de lactoză. Pentru că este strecurat, o mare parte din lactoză se elimină odată cu zerul, iar restul este descompus în timpul fermentației. De aceea, mulți oameni îl tolerează mai ușor decât iaurtul obișnuit.

În schimb, produsele care nu sunt cu strecurate pot păstra mai multă lactoză, chiar dacă au o textură similară sau un nivel apropiat de proteine (obținut prin adaosuri). Diferența nu este mereu vizibilă pe etichetă, dar ține direct de modul în care a fost făcut produsul și poate influența felul în care îl digeri.