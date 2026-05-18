Genele pot influența predispoziția unei persoane către anumite afecțiuni oncologice, însă stilul de viață este cel care poate accelera sau, dimpotrivă, încetini apariția bolii. Specialiștii atrag atenția că numeroși factori de risc asociați cancerului sunt legați direct de alegerile făcute zi de zi – de la fumat și consumul de alcool, până la calitatea somnului și alimentație.

„Fumatul, lipsa somnului și inflamația cronică pot favoriza apariția cancerului. Vestea bună este că sunt factori pe care îi putem controla. Alegerile mici, repetate zilnic, contează mai mult decât credem”, a declarat, pentru G4Food, dr. Marina Leontescu, medic specialist radioterapie și nutriționist.

Renunțarea la fumat, măsură de prevenție a cancerului

Fumatul rămâne unul dintre principalii factori de risc pentru dezvoltarea cancerului. Substanțele toxice din fumul de țigară provoacă inflamație locală și afectează structura celulară, favorizând transformarea celulelor sănătoase în celule maligne.

„Deși cancerul pulmonar este cel mai frecvent asociat cu fumatul, efectele nocive ale țigărilor nu se opresc aici. Specialiștii avertizează că fumatul crește semnificativ riscul apariției cancerelor cavității bucale, laringelui, esofagului sau vezicii urinare.

Renunțarea la acest obicei reduce treptat inflamația din organism și poate scădea considerabil riscul de îmbolnăvire pe termen lung”, afirmă medicul.

Somnul de calitate ajută organismul să se apere de cancer

Odihna insuficientă afectează nu doar nivelul de energie, ci și capacitatea organismului de a se apăra în fața bolilor. Medicii recomandă între 7 și 9 ore de somn pe noapte pentru un adult sănătos.

„În timpul somnului, sistemul imunitar se regenerează, nivelul hormonilor de stres scade, iar procesele inflamatorii din organism sunt reduse. Lipsa cronică de somn poate slăbi mecanismele naturale de apărare ale corpului și poate crea un teren favorabil apariției unor afecțiuni grave, inclusiv cancerul. Un program de somn regulat și evitarea stresului prelungit reprezintă pași esențiali pentru menținerea sănătății”, spune dr. Leontescu.

Prea mult alcool favorizează inflamația și chiar cancerul

Metabolizarea alcoolului în organism produce radicali liberi și acetaldehidă, o substanță toxică pentru celule. Aceste procese pot provoca inflamație și modificări la nivelul ADN-ului celular, crescând în timp riscul dezvoltării cancerului.

„Deși alcoolul este adesea asociat cu contexte sociale și recreative, medicii recomandă moderație. Limitarea consumului la un singur pahar ocazional și evitarea consumului zilnic pot contribui la reducerea riscului oncologic”, recomandă medicul.

Fructele și legumele crude, esențiale într-o alimentație antiinflamatoare

O dietă bogată în fructe și legume crude poate avea un rol important în prevenirea cancerului. „Aceste alimente conțin antioxidanți care neutralizează radicalii liberi, dar și fibre care ajută la menținerea unei greutăți corporale normale.

Obezitatea este considerată un factor de risc important pentru numeroase tipuri de cancer, iar alimentația echilibrată poate contribui la reducerea inflamației cronice din organism. În plus, prin preparare termică o parte dintre nutrienți se degradează, motiv pentru care este recomandat consumul zilnic de crudități, la fiecare masă”, spune dr. Marina Leontescu.

Prevenția cancerului începe cu alegerile de zi cu zi

Deși componenta genetică joacă un rol important în apariția anumitor tipuri de cancer, stilul de viață are un impact major asupra modului în care aceste predispoziții se manifestă.

„Prevenția nu presupune schimbări radicale peste noapte, ci obiceiuri sănătoase menținute constant: renunțarea la fumat, reducerea consumului de alcool, somnul suficient, alimentația echilibrată și mișcarea regulată. Lupta împotriva cancerului începe înainte de apariția bolii, prin deciziile pe care le luăm zilnic pentru sănătatea noastră”, declară dr. Leontescu.