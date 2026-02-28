Ouăle scoțiene sunt un preparat clasic, potrivit atât ca aperitiv, cât și ca gustare consistentă sa un mic dejun. Rețeta combină ouă fierte, carne tocată condimentată, brânză și pesmet într-un preparat delicios și crocant la exterior. Este popular în special în regiunile cu tradiție scoțiană, dar a câștigat aprecieri în întreaga lume datorită gustului bogat și texturii contrastante, arată allrecipes.com.

Ingrediente pentru aproximativ 8 porții

6 ouă mari

450 g carne tocată (de obicei de vită sau miel)

1 linguriță de sare

1/4 linguriță de piper negru proaspăt măcinat

1/4 linguriță de boia dulce

1/4 linguriță de usturoi granulat

1/4 linguriță de ceapă granulat

100 g brânză rasă (parmezan)

60 g pesmet

1 ou bătut (pentru panare)

Ulei pentru prăjit

Mod de preparare

Pune ouăle într-o cratiță cu apă rece și adu la fierbere. Lasă-le să fiarbă 10 minute până când sunt tari. Apoi scurge apa și răcește ouăle sub un jet de apă rece înainte de a le curăța de coajă.

Într-un bol mare, pune carnea tocată și condimentele – sare, piper, boia, usturoi și ceapă granulate. Amestecă bine până ingredientele sunt omogene.

Ia fiecare ou fiert și curățat și învăluie-l cu un strat uniform din amestecul de carne condimentată. Asigură-te că oul este acoperit complet de carne.

Trece ouăle acoperite în oul bătut, apoi în pesmet amestecat cu parmezan. Asigură-te că fiecare ou este bine acoperit.

Într-o tigaie sau friteuză încălzită la temperatură medie, prăjește ouăle 5-7 minute, până când exteriorul devine auriu și crocant, iar carnea este gătită complet.

Scoate ouăle pe un șervet de hârtie pentru a absorbi excesul de ulei și servește-le calde. Sunt delicioase ca aperitiv sau mic dejun, însoțite de sosuri condimentate sau ca parte a unei gustări.

Sfaturi pentru preparare

Poți adăuga ierburi proaspete precum pătrunjel sau cimbru în amestecul de carne pentru un plus de aromă.

Dacă preferi o variantă mai ușoară, ouăle pot fi coapte în cuptor la 200 °C timp de 20-25 de minute, până când carnea este bine gătită și pesmetul este rumenit.

Sosurile picante sau maioneza aromată cu usturoi sunt excelente pentru aceste ouă.