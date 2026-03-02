Există un ingredient simplu care împiedică uleiul să stropească când prăjești ouă. Îl ai deja în bucătărie și schimbă complet experiența gătitului, scrie Mediafax.

Uleiul fierbinte care stropește când prăjești ouă este una dintre cele mai frecvente probleme în bucătărie. Murdărește aragazul, pătează hainele și poate provoca arsuri. Există însă un truc simplu care rezolvă totul, potrivit elEconomista.es.

Ce trebuie pus în ulei înainte de a pune ouăle

Soluția nu este să reduci temperatura sau să folosești mai puțin ulei. Secretul stă într-un ingredient pe care îl ai deja în bucătărie: făina. Încălzești uleiul în tigaie în mod normal, la temperatura obișnuită. Înainte să spargi oul, presari un vârf de cuțit de făină în tigaie. Nu mai mult, altfel gustul oului se poate altera. Imediat după ce ai adăugat făina, introduci oul în tigaie. Vei observa că uleiul nu mai clocotește și nu mai stropește, indiferent cât de fierbinte este.

Este important să adaugi oul imediat după făină. Dacă aștepți prea mult, uleiul capătă gustul făinii. Pentru a fi mai rapid, sparge oul în prealabil într-un bol. Astfel, după ce presari făina, introduci oul direct din bol, fără să pierzi timp. Oul se prăjește normal, cu același gust și aceeași consistență. Diferența este că tigaia și aragazul rămân curate, iar riscul de arsuri dispare aproape complet.

Atenție mare când gătiți cu ulei încins

Chiar și cu acest truc, uleiul fierbinte rămâne periculos. Experții recomandă să nu lași tigaia nesupravegheată în timpul gătitului. Retrage tigaia de pe foc imediat ce oul este gata.

Dacă vrei să renunți complet la ulei, există și alte opțiuni. Poți pregăti ouăle la grătar sau cu o cantitate mică de apă în tigaie. Rezultatul este diferit ca gust, dar mult mai puțin periculos (și mai puțin caloric!). Trucul cu făina rămâne însă cea mai simplă soluție pentru cine vrea oul prăjit clasic, fără bătăi de cap.