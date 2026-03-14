Sunt un fel de Çılbır (ouă turcești), dar cu o rețetă mult simplificată. Combinația dintre iaurt și ouă este un adevărat răsfăț, ouăle poșate sunt înlocuite cu ouă fierte moi, iar din combinația ouălor turcești rămâne doar sosul de iaurt.

Ingrediente

Sosul de iaurt:

250 g de iaurt grecesc

1 cățel de usturoi

Piper proaspăt măcinat, sare

Fulgi de chilli (opțional)

Jumătate de legătură de mărar proaspăt tocat mărunt sau mărar uscat după gust.

Ouă (2 de persoană).

Preparare

Pasta de iaurt

Pune iaurtul într-un bol și pisează usturoiul deasupra. Asezonează cu piper, sare și chilli. Adaugă mărarul tocat și amestecă până la omogenizare. Lasă deoparte, să se amestece aromele.

Ouăle

Se lasă ouăle afară din frigider până ajung la temperatura camerei.

Se pun în apă rece și se lasă la fiert la foc mediu mic până apa începe să clocotească. Se oprește focul și se mai lasă apoi 5 minute în apă.

Se trec apoi sub jet de apă rece sau se pun într-un castron cu apă rece și gheață.

Se curăță cu grijă.

Servirea

Se întinde sosul de iaurt pe farfurie, se pune puțin ulei de măsline deasupra, apoi cu grijă se așează ouăle. Când e tăiat oul, gălbenușul lichid din interior va curge peste iaurt.

Nu uita să pui și o felie de pâine proaspătă lângă.