Orașul indian în care gastronomia este patrimoniu cultural / Lucknow, noua destinație UNESCO pentru iubitorii de mâncare

18 iul. 2026, Călătorii Culinare
Orașul indian în care gastronomia este patrimoniu cultural / Lucknow, noua destinație UNESCO pentru iubitorii de mâncare
FOTO: https://india.un.org/
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Cuprins
  1. O moștenire culinară a curții regale
  2. Kebaburile care au făcut orașul celebru
  3. Mai mult decât kebab și biryani
  4. De ce a acordat UNESCO această distincție
  5. O recunoaștere care poate aduce mai mulți turiști

Dacă există un oraș în care mâncarea spune la fel de multe povești ca monumentele istorice, acela este Lucknow. Capitala statului indian Uttar Pradesh a fost desemnată recent „Oraș Creativ al Gastronomiei” de UNESCO. Este o recunoaștere care confirmă renumele unei bucătării rafinate, construite în sute de ani de tradiție și influențe culturale.

Dincolo de granițele Indiei, Lucknow a fost mult timp mai puțin cunoscut decât Delhi sau Mumbai. Pentru gurmanzi însă, orașul este considerat unul dintre marile centre culinare ale Asiei, locul unde s-a născut celebra bucătărie Awadhi, apreciată pentru tehnicile sale elaborate și aromele delicate, arată CNN.

O moștenire culinară a curții regale

Faima gastronomică a orașului își are originea în secolele XVIII-XIX, când Lucknow era capitala regatului Awadh. Nawabii, conducătorii regiunii, au transformat mesele într-o adevărată artă, iar bucătarii de la curte au dezvoltat rețete și tehnici care sunt folosite și astăzi. Spre deosebire de alte bucătării indiene, cunoscute pentru preparatele foarte iuți, bucătăria Awadhi pune accent pe echilibrul aromelor și pe gătirea lentă. Una dintre cele mai cunoscute tehnici este „dum pukht”, în care preparatele sunt gătite la foc mic, în vase sigilate, pentru ca aromele să se îmbine treptat.

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Kebaburile care au făcut orașul celebru

Printre cele mai cunoscute preparate se numără kebaburile „galawati” și „kakori”, considerate embleme ale orașului. Legenda spune că celebrul „galawati kebab” a fost creat pentru un nawab care își pierduse dinții, dar nu voia să renunțe la preparatele din carne. Bucătarii au conceput o rețetă atât de fragedă, încât kebabul aproape se topește în gură.

Un alt simbol al orașului este restaurantul Tunday Kababi, care servește această specialitate de peste un secol și este considerat o oprire obligatorie pentru turiști.

Mai mult decât kebab și biryani

Deși preparatele din carne sunt cele mai cunoscute, gastronomia din Lucknow este mult mai diversă.

Orașul este renumit și pentru „nihari” – o tocană de vită sau miel gătită lent -, „biryani” în stil Awadhi, pâinea dulce „sheermal”, „kulfi”, deserturile pe bază de lapte și numeroase preparate vegetariene, transmise din generație în generație.

Piețele, brutăriile tradiționale și vânzătorii ambulanți fac parte din identitatea culinară a orașului, iar multe dintre rețete sunt păstrate de familii de bucătari de mai multe generații.

De ce a acordat UNESCO această distincție

Programul UNESCO „Creative Cities of Gastronomy” nu recompensează doar preparatele celebre, ci întregul ecosistem alimentar al unui oraș. Printre criterii se numără existența unei tradiții culinare autentice, folosirea ingredientelor locale, păstrarea tehnicilor tradiționale de gătit, piețele alimentare, festivalurile gastronomice și implicarea comunității în conservarea patrimoniului culinar.

În cazul Lucknow, UNESCO a apreciat atât patrimoniul gastronomic moștenit din perioada nawabilor, cât și modul în care acesta continuă să fie transmis și adaptat noilor generații de bucătari.

O recunoaștere care poate aduce mai mulți turiști

Autoritățile locale speră ca noul statut UNESCO să transforme Lucknow într-o destinație și mai atractivă pentru turismul gastronomic. Distincția este așteptată să stimuleze restaurantele locale, producătorii tradiționali și micile afaceri din domeniul alimentar, dar și să contribuie la conservarea unor rețete și tehnici culinare vechi de câteva secole.

Astăzi, Lucknow nu este doar un oraș în care se mănâncă bine. Este un loc în care gastronomia face parte din identitatea culturală, iar fiecare preparat spune o poveste despre istorie, tradiții și rafinamentul uneia dintre cele mai apreciate bucătării ale Indiei.

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