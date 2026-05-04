04 mai 2026, Articole / Reportaje
Petrecerile generațiilor tinere: la lumina zilei, fără alcool și cu o componentă wellness/ Alcoolul este înlocuit cu apă de cocos, cafea de specialitate și preparate gătite de chefi care utilizează ingrediente naturale
Foto: Facebook
Cuprins
  1. Revoluția timpului liber
  2. Reconfigurarea spațiilor de divertisment
  3. Trecerea la turismul de wellness

O schimbare profundă are loc în modul în care noile generații definesc divertismentul. Conceptul de „petrecere de dopamină” câștigă teren, înlocuind excesele nocturne cu evenimente organizate în timpul zilei care combină sportul, muzica și socializarea autentică. Această tendință promovează ideea că sănătatea și distracția nu sunt concepte opuse, ci complementare, explică ABC.

Revoluția timpului liber

Prioritățile sociale se îndreaptă către un stil de viață în care starea de bine primează. Obiectivul acestor noi formate de evenimente este ca participanții să plece cu mai multă energie și motivație decât au intrat, evitând efectele negative ale consumului de alcool.

  • Activități fizice diversificate: Evenimentele integrează adesea sesiuni de pilates, yoga, cycling, box, crossfit sau dans. Un exemplu elocvent este Revel Fest din Spania, unde mii de tineri se reunesc pentru a alterna antrenamentele intense cu momente de distracție.

  • Recuperare și tehnici de wellness: Dincolo de efort, se pune accent pe recuperare prin crioterapie, saune sau exerciții de respirație conștientă.

  • Socializare autentică: Tinerii caută tot mai mult spații unde pot crea conexiuni reale și „lucide”, fără dezinhibarea artificială oferită de substanțe sau alcool.

Reconfigurarea spațiilor de divertisment

Industria divertismentului se adaptează rapid la aceste noi cerințe de consum. Nu mai este vorba doar de o modă trecătoare, ci de o schimbare structurală a obiceiurilor de divertisment.

  • Cluburi devenite centre de sport: Locații emblematice încep să își deschidă porțile la ore neobișnuite pentru sesiuni de fitness sau running. De exemplu, celebrul club Teatro Kapital din Madrid și-a transformat cele șapte etaje în scene pentru sport și mișcare pe ritmul muzicii.

  • Experiențe culinare sănătoase: Alcoolul este înlocuit cu apă de cocos, cafea de specialitate și preparate gătite de chefi care utilizează ingrediente naturale.

Trecerea la turismul de wellness

Fenomenul se transformă din simple ieșiri de sâmbătă dimineața în festivaluri de anvergură sau destinații de weekend.

  • Festivaluri care durează mai multe zile: Există în plus o cerere uriașă pentru pachete care includ antrenamente ghidate și artă audiovizuală.

  • Turism durabil: Insula Ibiza, prin evenimente precum Wellness Weekend, devine un lider în promovarea stilului de viață mediteranean, îmbinând educația pentru sănătate cu ecologia și gastronomia locală.

Această nouă cultură a distracției permite tinerilor să se bucure de timpul liber fără remușcări. Sentimentul de a te trezi a doua zi odihnit și motivat devine noua formă de „recompensă” socială, în detrimentul stărilor de mahmureală specifice modelului tradițional de petrecere.

