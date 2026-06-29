Afinele sălbatice se află în topul alimentelor recomandate de nutriționiști pentru consumul zilnic, datorită profilului lor nutrițional de excepție, bogat în fibre și antioxidanți, transmite MEDIAFAX.

Incluse de mult timp în categoria „superalimentelor”, alături de legumele cu frunze verzi și peștele gras, aceste fructe de pădure joacă un rol important în susținerea sănătății cardiovasculare și în menținerea unei tensiuni arteriale optime, în cadrul unui stil de viață echilibrat, notează AOL.

De ce sunt afinele sălbatice atât de speciale?

Conform nutriționistului Olivia Hamilton, beneficiile afinelor sălbatice depășesc aportul obișnuit de vitamine și minerale. Valoarea lor principală provine din doi piloni esențiali:

Antocianinele (Antioxidanți puternici): Aceștia sunt compușii naturali care conferă afinelor culoarea albastru-închis caracteristică. Ei au rolul de a proteja celulele organismului împotriva stresului oxidativ, un proces direct responsabil de îmbătrânirea prematură și de declanșarea unor boli cronice.

Conținutul ridicat de fibre: Fibrele alimentare sunt esențiale nu doar pentru o digestie optimă, ci și pentru reducerea riscului de afecțiuni cardiovasculare.

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Impactul asupra sănătății cardiovasculare

Mai multe cercetări din domeniu au asociat consumul regulat de fructe de pădure cu îmbunătățirea funcției vaselor de sânge și cu un control mai eficient al tensiunii arteriale.

Totuși, medicii și specialiștii vin cu un avertisment important: afinele sălbatice susțin sănătatea inimii, dar nu pot înlocui tratamentul medicamentos în cazul persoanelor deja diagnosticate cu hipertensiune arterială. Beneficiile lor reale apar exclusiv atunci când sunt integrate într-o dietă variată și într-un stil de viață activ.

Cum le poți integra simplu în dieta zilnică

Un avantaj major al afinelor sălbatice este versatilitatea lor. Acestea pot fi consumate:

Proaspete sau congelate: Procesul de congelare nu afectează în mod semnificativ valoarea lor nutritivă, fiind o opțiune excelentă pentru tot parcursul anului. Ca ingrediente complementare: Pot fi adăugate dimineața în iaurt, budincă de chia, fulgi de ovăz sau smoothie-uri, dar și în salate inedite de vară. Ca gustare de sine stătătoare: Reprezintă o alternativă excelentă și hipocalorică la gustările sau deserturile procesate.

Nutriționiștii reamintesc că o stare de sănătate optimă se menține prin asocierea acestor fructe cu cereale integrale, proteine de calitate și grăsimi sănătoase.