Pentru mulți proprietari de câini, alegerea unui restaurant sau a unui pub în timpul unei excursii depinde și de cât de bine sunt primiți companionii lor cu patru picioare. În nordul Angliei, un pub a dus acest concept la un alt nivel și a fost desemnat unul dintre cele mai prietenoase locuri pentru câini din țară.

Este vorba despre The Fauconberg, un pub situat în satul Coxwold, din comitatul Yorkshire, în apropierea Parcului Național North York Moors. Pe lângă preparatele tradiționale și berea produsă local, localul s-a remarcat prin modul în care își întâmpină oaspeții necuvântători.

Clasamentul a fost realizat de specialiștii de la Dog Friendly Retreats, care au analizat 100 de pub-uri din Marea Britanie pentru a identifica cele mai potrivite destinații pentru proprietarii de câini. Evaluarea a luat în considerare recenziile publicate pe Google și Tripadvisor, facilitățile oferite animalelor și accesul la spații verzi sau trasee de plimbare.

The Fauconberg s-a remarcat prin faptul că nu doar permite accesul câinilor, ci îi tratează ca pe niște oaspeți. Patrupedele primesc boluri cu apă, recompense și chiar un meniu dedicat. „S-au gândit la câine ca la un oaspete, nu doar că îl lasă să intre. Mulți oameni își planifică ziua în jurul plimbării la fel de mult ca și în jurul pub-ului, așa că a avea spațiu verde în apropiere face vizita mult mai importantă”, au explicat reprezentanții Dog Friendly Retreats.

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În mijlocul unui paradis pentru iubitorii de natură

Un alt motiv pentru care pub-ul a fost apreciat este amplasarea sa. The Fauconberg se află la marginea Parcului Național North York Moors, o zonă cunoscută pentru peisajele sale spectaculoase, cu dealuri, lacuri, pajiști și numeroase trasee de drumeție. Multe dintre aceste trasee pornesc chiar din apropierea pub-ului, ceea ce îl transformă într-un punct de oprire ideal pentru cei care își petrec ziua explorând natura alături de câine.

Pe lângă restaurant, The Fauconberg oferă și posibilități de cazare, astfel încât vizitatorii pot petrece mai multe zile în zonă fără să fie nevoiți să își lase animalul de companie acasă. Satul Coxwold și împrejurimile sale sunt cunoscute pentru atmosfera liniștită, peisajele rurale și obiectivele istorice, fiind o destinație apreciată atât de turiștii britanici, cât și de cei veniți din străinătate.

Tot mai multe restaurante și hoteluri din Europa adoptă politici prietenoase cu animalele de companie, însă exemplul pub-ului din Yorkshire arată că diferența o fac detaliile. Pentru mulți proprietari, faptul că patrupedul este primit cu aceeași atenție ca restul familiei poate transforma o simplă oprire la masă într-o experiență memorabilă.