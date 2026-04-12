O zonă de pe litoralul bulgăresc al Mării Negre câștigă rapid popularitate în rândul turiștilor britanici, atrași de prețurile mici la mâncare și băuturi, dar și de peisajele comparate frecvent cu cele din Italia.

Potrivit datelor analizate de reprezentanți ai companiei Eurochange, numărul britanicilor care aleg Bulgaria pentru vacanțe a crescut constant în ultimii ani. Laura Evans-Fisk, reprezentant al companiei, spune că stațiunea Sozopol devine o alternativă tot mai căutată la destinații consacrate precum Coasta Amalfi.

Prețuri mici pentru mâncare și băuturi

Unul dintre principalele motive pentru care turiștii aleg Bulgaria este costul redus al vacanței. Potrivit analizei, o bere poate costa mai puțin de 2 euro, iar o masă ajunge în jurul valorii de 10 euro, mult sub nivelul din Grecia, Spania sau Italia.

„Deși Bulgaria a aderat la zona euro, prețurile pentru lucruri ca mâncarea, cazarea și băuturile sunt încă deosebit de mici în comparație cu alte destinații de vacanță populare”, a explicat Evans-Fisk.

Sozopol, alternativa mai liniștită la Italia

Reprezentanta Eurochange recomandă în special orașul Sozopol, pe care îl compară cu destinații precum Positano sau Cinque Terre.

Orașul, situat în sud-estul Bulgariei, este unul dintre cele mai vechi de pe litoralul țării și este apreciat pentru atmosfera sa mai puțin aglomerată. Zona veche este caracterizată de case din lemn și străzi pietruite, cu vedere spre Marea Neagră.

Stațiunea oferă acces la plajele Kavatsi și Harmani, dar și la numeroase baruri pe plajă. În plus, turiștii pot vizita obiective istorice precum biserici vechi și un castel, ceea ce completează oferta pentru cei care caută o vacanță accesibilă, dar variată.