Consumul în restaurante intră într-o etapă mai disciplinată, în care varietatea pierde teren în fața clarității și a execuției. Datele analizate de City Grill Group arată că, în ultimii cinci ani, comportamentul clienților s-a schimbat vizibil: interesul pentru proveniența ingredientelor a crescut, meniurile mai concentrate sunt preferate, iar experiența completă, de la raportul preț-calitate la servicii și atmosferă, a devenit principalul criteriu de revenire.

Meniuri mai scurte, dar mai coerente

Simplificarea meniurilor devine una dintre cele mai clare tendințe din industrie. Nu este vorba despre reducerea opțiunilor, ci despre un control mai bun al calității și o execuție mai precisă. La nivel global, restaurantele își concentrează resursele pe preparate bine definite, iar direcția începe să se vadă și pe piața locală.

„Față de acum 5-10 ani, clientul este mult mai informat, mai curios si mult mai atent la ce primeste in farfurie. Nu mai vorbim despre cantitate, ci despre echilibru, prospețime și calitatea reală a ingredientelor. Oamenii citesc meniul altfel și vor să stie ce aleg. Nu mai este suficient să ai un meniu stufos, trebuie să ai un concept bine gândit si foarte bine executat. Presiunea pe forța de muncă și pe costuri accelerează aceasta direcție in toata piață”, spune Dragoș Bercea, Corporate Executive Chef City Grill Group.

Reinterpretarea bucătăriei locale

În paralel cu influențele internaționale, apare o revenire la preparate cunoscute, reinterpretate. Bucătăria tradițională nu dispare, ci este adaptată prin tehnici moderne și ingrediente atent selectate.

„Avem o baza gastronomica foarte valoroasa, care poate fi reinterpretata elegant si modern. Nu schimbam identitatea preparatului, dar il aducem intr-un limbaj actual. Tehnica potrivita si ingredientul bun pot duce multe preparate romanesti intr-o zona rafinata, fara sa le piarda autenticitatea”, explică Dragoș Bercea.

Influențe globale, adaptate local

Grupul urmărește tendințele din piețele occidentale și asiatice, dar le adaptează la specificul local. Accentul cade pe echilibru de gusturi și pe integrarea discretă a influențelor externe.

„Nu cred in copiere. Cred in filtrare si adaptare. Au sens influentele asiatice integrate firesc, nu agresiv: aciditate, fermentatie, umami, texturi, echilibru intre dulce -sarat -picant. Ce nu se va prinde prea curand sunt extremele, meniurile foarte conceptuale, preparatele prea abstracte, experientele in care povestea devine mai importanta decat gustul. Piata romaneasca are nevoie de ancore clare: gust recognoscibil, satisfactie reala si valoare perceputa,” spune Bercea.

Acesta indică și un potențial insuficient valorificat în gastronomia locală: fermentația tradițională, murăturile, saramurile, afumăturile, peștele de apă dulce sau ingredientele sezoniere precum cătina și vișinele.

„Mi-as dori sa vad o bucatarie romaneasca mai curajoasa, care sa foloseasca tehnicile si ingredientele locale ca baza pentru constructii noi, relevante si memorabile. Restaurantul de succes va fi cel care stie exact cine este, pentru cine gateste si de ce exista,” adaugă el.

Investiții și strategie de loializare

Pe termen mediu și lung, diferențierea în piață se mută de la diversitate la coerența conceptului și calitatea experienței. În acest context, City Grill Group anunță investiții de 6,5 milioane de euro în 2026 în locații cu identitate puternică, precum Cazinoul din Constanța, Cerbul Carpatin din Brașov și restaurantele Gambrinus și Monte Carlo din Cișmigiu.

Platforma de fidelizare Out4Food, cu peste 380.000 de utilizatori activi, generează deja 28% din veniturile grupului, iar bonul mediu al utilizatorilor este cu 20% mai mare decât al celorlalți clienți.

Fondat în 2004, City Grill Group este cel mai mare lanț de restaurante cu capital românesc, cu o cifră de afaceri de 90 de milioane de euro în 2025 și o țintă de 100 de milioane de euro pentru 2026. Grupul operează branduri precum Caru cu Bere, Hanu lui Manuc, Hanu Berarilor, Pescăruș, Buongiorno.Italian, City Grill, City Grill Family, Marty Restaurants, Aubergine și hotelul La Bohème.