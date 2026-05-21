Este cea mai consumată băutură de pe planetă după apă, are o istorie fascinantă de peste 5.000 de ani și, pentru milioane de oameni, reprezintă un ritual zilnic de relaxare. Pe 21 mai, lumea întreagă celebrează Ziua Internațională a Ceaiului, o sărbătoare instituită oficial de Organizația Națiunilor Unite, transmite MEDIAFAX.

De la eleganța ceremoniilor japoneze și faimosul ceai de la ora cinci al britanicilor, până la aromele intense de chai din India, fiecare cultură și-a creat propria filozofie în jurul acestei plante miraculoase.

Cum a apărut această zi în calendarul mondial

Adunarea Generală a ONU a proclamat oficial data de 21 mai drept Ziua Internațională a Ceaiului în decembrie 2019, la inițiativa marilor state producătoare: India, China, Kenya, Sri Lanka și Vietnam.

Data nu a fost aleasă la întâmplare, ci coincide perfect cu perioada de vârf a recoltării frunzelor de ceai în majoritatea acestor țări. Totuși, dincolo de sărbătoare, obiectivele ONU sunt profund sociale:

Tragerea unui semnal de alarmă privind condițiile dificile de muncă ale cultivatorilor din țările în curs de dezvoltare.

Promovarea unui comerț echitabil (Fair Trade) care să protejeze micile comunități agricole.

Sprijinirea bio-diversității și a practicilor agricole sustenabile.

Legenda celor 5.000 de ani de istorie

Originile ceaiului sunt învăluite în mit. Legenda spune că, în anul 2737 î.Hr., legendarul împărat chinez Shen Nong se odihnea la umbra unui arbore de ceai sălbatic. În timp ce slujitorii săi fierbeau apă pentru a o purifica, o briză ușoară a făcut ca câteva frunze să cadă direct în vasul clocotind. Curios din fire, împăratul a gustat licoarea colorată și a fost fascinat de aroma sa revigorantă.

Din China, ceaiul a cucerit treptat Japonia, a intrat în lumea arabă și a ajuns în Europa în secolul al XVII-lea, prin intermediul marilor comercianți olandezi și portughezi. Ulterior, britanicii l-au transformat într-o adevărată instituție națională și un simbol cultural.

Industria ceaiului în cifre

3 miliarde: Este numărul estimat de căni de ceai care se consumă zilnic pe întreaga planetă.

Locul 1: India deține titlul de cel mai mare consumator global de ceai.

„Cei Patru Giganți”: China, India, Kenya și Sri Lanka domină autoritar piața, producând împreună cea mai mare parte din cantitatea mondială.

Beneficiile ceaiului

Consumul regulat de ceai este o investiție directă în starea de bine. Atât ceaiul verde, cât și cel negru sunt adevărate mine de aur datorită conținutului ridicat de antioxidanți (polifenoli).

Studiile medicale moderne arată că această băutură reduce riscul apariției bolilor cardiovasculare, reglează tensiunea arterială și îmbunătățește considerabil funcțiile cognitive și puterea de concentrare. Iar pentru orele serii, infuziile din plante (mușețel, tei sau lavandă), complet lipsite de cofeină, sunt remediul perfect pentru reducerea stresului și garantarea unui somn profund.