Consumul de alcool înainte de îmbarcarea în avion a revenit în centrul dezbaterilor din industria aviatică, după ce directorul general al Ryanair, Michael O’Leary, a criticat servirea băuturilor alcoolice în aeroporturi încă de la primele ore ale dimineții și a cerut introducerea unei limite de două băuturi pentru fiecare pasager, relatează Euronews, citat de Economedia.

„Devine o adevărată provocare pentru toate companiile aeriene. Nu reușesc să înțeleg de ce barurile din aeroporturi servesc oamenilor alcool la cinci sau șase dimineața. Cine are nevoie să bea bere la ora aceea?”, a declarat Michael O’Leary pentru The Times.

Șeful Ryanair susține că aproape un zbor pe zi este deviat din cauza comportamentului turbulent al pasagerilor aflați sub influența alcoolului. Potrivit acestuia, o limită de două băuturi alcoolice per persoană ar putea fi aplicată prin scanarea cărții de îmbarcare la fiecare comandă făcută în barurile și restaurantele din aeroporturi.

Compania aeriană are o politică de „toleranță zero” față de comportamentul agresiv sau perturbator la bord și anunță periodic sancțiuni aplicate pasagerilor implicați în incidente. Recent, Ryanair a transmis că doi pasageri care au provocat devierea unui zbor Londra Stansted – Ibiza către Toulouse au primit pedepse cu suspendare de până la zece luni și sancțiuni totale de peste 10.000 de euro.

Propunerea directorului Ryanair a fost criticată de Tim Martin, proprietarul lanțului britanic de puburi Wetherspoon. Acesta a declarat că introducerea unei astfel de limite ar fi „extraordinar de dificil de implementat” fără utilizarea etilotestelor.

Reprezentanții companiei au precizat că o parte semnificativă a băuturilor alcoolice vândute în puburile sale din aeroporturi sunt comandate împreună cu mesele și că există deja reguli stricte pentru prevenirea consumului excesiv înainte de zbor. Totodată, aceștia avertizează că restricțiile ar putea determina pasagerii să consume alcool înainte de a ajunge în aeroport.

Regulile privind consumul de alcool și starea de ebrietate în timpul zborurilor diferă de la o țară la alta. În Marea Britanie, Ordinul privind navigația aeriană din 2016 interzice îmbarcarea sau prezența într-o aeronavă în stare de ebrietate, fără a defini însă exact nivelul de alcoolemie.

Și Lufthansa menționează în condițiile sale de transport că poate refuza îmbarcarea pasagerilor a căror stare fizică sau mentală, inclusiv efectele consumului de alcool sau droguri, poate reprezenta un risc pentru ceilalți pasageri sau pentru echipaj.

În 2019, Agenția Europeană pentru Siguranța Aviației a lansat campania #NotOnMyFlight, destinată combaterii comportamentului agresiv și a intoxicației la bordul aeronavelor.