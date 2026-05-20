Oliviu Matei, CEO Holi Sun și profesor universitar specializat în inteligența artificială, a depus deja cereri de finanțare pentru dezvoltarea unor ferme verticale și hidroponice în România, în apropierea marilor aglomerații urbane. Obiectivul său este clar: transferul tehnologiei din laborator, direct în seră.

De ce ferme verticale și hidroponice? Pentru că ”populația crește, dar pământul nu se dilată”, deci trebuie găsite soluții pe verticală, pentru a hrăni oamenii.

„O seră în care poți cultiva pe trei nivele, este echivalentul unei suprafețe de 3 ori mai mare”, a susținut Oliviu Matei, în cadrul podcastului ”Agricultura în schimbare”, o producție G4Food.

”Sunt câteva provocări peste tot, populația crește, pământul nu mai crește, că n-are cum să se dilate și atunci trebuie găsite soluții pe verticală, că n-ai unde să mai cultivi și, totodată, ocupă și puțin spațiu. Da, ocupă puțin spațiu și au avantajul că sunt foarte aproape de locul de consum. Adică eu am făcut din Otopeni până aici, la redacția G4Food, exact o oră și vorbim de 8km. Gândiți-vă ce înseamnă să aducem legume care sunt ușor perisabile, extrem de ușor perisabile, de la sute de kilometri! Nu merită, pentru că ele pot fi crescute foarte aproape de oraș.

Agricultura aceasta verticală, conceptul, de fapt, s-a dezvoltat masiv în țările nordice, unde lumina este puțină”, a spus profesorul universitar.

”Plantele nu au nevoie de pământul în sine, au nevoie de nutrienți”

Oliviu Matei a vorbit la ”Agricultura în schimbare” de un proiect al său pe care l-a dezvoltat, un proiect în care folosește algele pe post de nutrienți, pentru a hrăni plantele.

”Este vorba despre un proiect extraordinar, un demers al unui proiect mai vechi, pentru că plantele nu au nevoie de pământul în sine, au nevoie de nutrienți. Nutrienți pe care ele le primesc din apă și stau cu rădăcinile în apă, într-un substrat și sunt hranite cu acești nutrienți pe bază de alge.

Practic, algele acelea sunt practic măcinate, dizolvate în apă și cu ele sunt hrănite plantele.

”Legumele fără gust nu au văzut pământul niciodată!”

Iar dacă vă întrebați de ce salata verde, pe care o cumpărăm, nu are urmă de praf sau nisip, este din cauză că salata verde nu a văzut niciodată pământul.

Dacă vă întrebați de ce alte legume nu au gust, roșiile, de exemplu, este că nici roșiile nu au văzut pământul niciodată. Nici pământul, nici soarele.(…)

O parte dintre alge sunt comestibile pentru om, dar noi nu le cunoaștem, nu le folosim. Sunt oarecum dizgrațioase în apă, dar ele sunt de fapt, o iarbă: o iarbă care crește în apă. Și da, sunt foarte nutritive, extrem de nutritive”, a precizat profesorul și antreprenorul Oliviu Matei.