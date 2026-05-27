Valul de căldură care a cuprins Franța nu afectează culturile de viță-de-vie, iar specialiștii din domeniu spun că temperaturile ridicate pot avea chiar efecte benefice asupra strugurilor, transmite MEDIAFAX.

Potrivit AFP, experții francezi în viticultură susțin că vița-de-vie se adaptează bine la condițiile uscate și însorite.

Bernard Farges, membru al Comitetului Național al Organizațiilor Interprofesionale Viticole din Franța, a declarat că actualul episod de caniculă reprezintă „încă un exemplu de schimbări climatice”, însă nu constituie un risc major pentru podgorii.

„Vița-de-vie apreciază condițiile calde și uscate”

„Acest val de căldură, neobișnuit de cald pentru luna mai, nu este de neînvins. Evident, munca în podgorii trebuie făcută foarte devreme dimineața, pentru că este dificil pentru toți cei care lucrează în podgorii. Însă, vița-de-vie în sine apreciază condițiile uscate, calde și însorite”, a explicat Bernard Farges.

Acesta a mai spus că temperaturile ridicate pot avea inclusiv „efecte pozitive asupra sănătății” strugurilor.

Recolte mai timpurii în podgoriile franceze

Potrivit specialistului, ciclul de dezvoltare al viței-de-vie este deja mai devreme decât în alți ani, iar înflorirea și desfacerea mugurilor au avut loc înainte de termen în multe regiuni viticole.

„Acest lucru va duce la recolte chiar mai devreme decât în ultimii ani”, a declarat Farges.

În unele zone viticole din Franța, recolta ar putea începe încă de la începutul lunii august.

Potrivit acestuia:

înflorirea a avut loc în jurul datei de 15 mai în zonele cele mai timpurii;

între 15 și 20 mai în sud-estul Franței;

în jurul datei de 20 mai în regiunea Bordeaux.

Franța, lovită de temperaturi record

Franța se confruntă cu un val de căldură încă de săptămâna trecută, cu temperaturi cu 10 până la 15 grade Celsius peste mediile normale pentru această perioadă.

Aproximativ 100 de recorduri lunare de temperatură au fost depășite în întreaga țară.

Specialiștii avertizează că zilele cu valuri de căldură ar putea deveni de până la zece ori mai frecvente comparativ cu anii 1990.