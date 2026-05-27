Valul de căldură din Franța nu afectează podgoriile / Experții spun că vița-de-vie „apreciază” temperaturile ridicate

27 mai 2026, Articole / Reportaje
Valul de căldură din Franța nu afectează podgoriile / Experții spun că vița-de-vie „apreciază” temperaturile ridicate
Foto Unsplash
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne in Discover Urmărește-ne in Discover

Valul de căldură care a cuprins Franța nu afectează culturile de viță-de-vie, iar specialiștii din domeniu spun că temperaturile ridicate pot avea chiar efecte benefice asupra strugurilor, transmite MEDIAFAX.

Potrivit AFP, experții francezi în viticultură susțin că vița-de-vie se adaptează bine la condițiile uscate și însorite.

Bernard Farges, membru al Comitetului Național al Organizațiilor Interprofesionale Viticole din Franța, a declarat că actualul episod de caniculă reprezintă „încă un exemplu de schimbări climatice”, însă nu constituie un risc major pentru podgorii.

„Vița-de-vie apreciază condițiile calde și uscate”

„Acest val de căldură, neobișnuit de cald pentru luna mai, nu este de neînvins. Evident, munca în podgorii trebuie făcută foarte devreme dimineața, pentru că este dificil pentru toți cei care lucrează în podgorii. Însă, vița-de-vie în sine apreciază condițiile uscate, calde și însorite”, a explicat Bernard Farges.

Acesta a mai spus că temperaturile ridicate pot avea inclusiv „efecte pozitive asupra sănătății” strugurilor.

Recolte mai timpurii în podgoriile franceze

Potrivit specialistului, ciclul de dezvoltare al viței-de-vie este deja mai devreme decât în alți ani, iar înflorirea și desfacerea mugurilor au avut loc înainte de termen în multe regiuni viticole.

- articolul continuă mai jos -

„Acest lucru va duce la recolte chiar mai devreme decât în ultimii ani”, a declarat Farges.

În unele zone viticole din Franța, recolta ar putea începe încă de la începutul lunii august.

Potrivit acestuia:

  • înflorirea a avut loc în jurul datei de 15 mai în zonele cele mai timpurii;
  • între 15 și 20 mai în sud-estul Franței;
  • în jurul datei de 20 mai în regiunea Bordeaux.

Franța, lovită de temperaturi record

Franța se confruntă cu un val de căldură încă de săptămâna trecută, cu temperaturi cu 10 până la 15 grade Celsius peste mediile normale pentru această perioadă.

Aproximativ 100 de recorduri lunare de temperatură au fost depășite în întreaga țară.

Specialiștii avertizează că zilele cu valuri de căldură ar putea deveni de până la zece ori mai frecvente comparativ cu anii 1990.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
27 mai
Cum va fi la Festivalul „Scrumbii de Rusalii” de la Tulcea/ De la gastronomie dobrogeană, borșuri pescărești, scrumbii la grătar și plachii, la concerte și experiențe în inima Deltei/ Accesul publicului este gratuit, timp de 4 zile!
Cum va fi la Festivalul „Scrumbii de Rusalii” de la Tulcea/ De la gastronomie dobrogeană, borșuri pescărești, scrumbii la grătar și plachii, la concerte și experiențe în inima Deltei/ Accesul publicului este gratuit, timp de 4 zile!
Articole / Reportaje
26 mai
Mitul „lipsei de voință”. De ce un creier epuizat nu va alege niciodată salata în locul ciocolatei
Mitul „lipsei de voință”. De ce un creier epuizat nu va alege niciodată salata în locul ciocolatei
Articole / Reportaje
26 mai
Singura metodă corectă de a reîncălzi pizza, potrivit unuia dintre cei mai cunoscuți maeștri pizzari din New York / Greșeala care strică preparatul: „Gătești aceeași felie de trei ori”
Singura metodă corectă de a reîncălzi pizza, potrivit unuia dintre cei mai cunoscuți maeștri pizzari din New York / Greșeala care strică preparatul: „Gătești aceeași felie de trei ori”
Articole / Reportaje
26 mai
Numărul arestărilor crește în Grecia la 39 într-un megadosar de fraudă cu fonduri UE/ Dosarul este coordonat de EPPO
Numărul arestărilor crește în Grecia la 39 într-un megadosar de fraudă cu fonduri UE/ Dosarul este coordonat de EPPO
Articole / Reportaje
26 mai
Europa trece de la injecții de slăbit la pastile. Piața tratamentelor împotriva obezității din Europa este pe cale să se schimbe radical
Europa trece de la injecții de slăbit la pastile. Piața tratamentelor împotriva obezității din Europa este pe cale să se schimbe radical