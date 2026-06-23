În ultimii ani, tot mai multe persoane au devenit interesate de conceptul de „vârstă biologică”, iar piața suplimentelor și testelor care promit încetinirea îmbătrânirii este în continuă creștere. Un nou studiu sugerează însă că unul dintre cei mai importanți factori care influențează sănătatea metabolică pe termen lung ar putea fi mult mai simplu: calitatea alimentației de zi cu zi, potrivit Mindbodygreen.

Cercetătorii au analizat dacă o alimentație de calitate mai bună este asociată cu markeri mai sănătoși ai îmbătrânirii metabolice și dacă inflamația ar putea explica parțial această legătură. Studiul a inclus date provenite de la 15.314 adulți din Statele Unite și de la un grup independent de 833 de adulți din China.

Ce au analizat cercetătorii

Pentru a evalua calitatea alimentației, oamenii de știință au folosit Healthy Eating Index-2015 (HEI-2015), un instrument care măsoară cât de apropiată este alimentația unei persoane de recomandările nutriționale oficiale.

Un scor mai mare indică, în general:

un consum mai ridicat de fibre;

mai multe vitamine și minerale;

mai multe grăsimi nesaturate;

un consum mai redus de zahăr adăugat;

mai puțini carbohidrați rafinați;

mai puține grăsimi trans.

Cercetătorii au comparat apoi aceste scoruri cu doi markeri asociați cu îmbătrânirea metabolică:

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HOMA-IR, utilizat pentru evaluarea rezistenței la insulină;

AIP (Atherogenic Index of Plasma), un marker asociat cu metabolismul lipidelor și riscul cardiovascular.

Persoanele care mâncau mai sănătos aveau markeri metabolici mai buni

Rezultatele au arătat că persoanele cu o alimentație de calitate mai bună aveau niveluri mai scăzute ale rezistenței la insulină și markeri mai favorabili ai metabolismului lipidic.

Aceeași asociere a fost observată atât în grupul din Statele Unite, cât și în cel din China, ceea ce sugerează că rezultatele pot fi reproduse în populații diferite.

Cercetătorii au observat și o relație aproape liniară: pe măsură ce calitatea alimentației creștea, markerii metabolici tindeau să fie mai favorabili.

Inflamația ar putea explica o parte din legătură

Una dintre cele mai interesante concluzii ale studiului este legată de inflamație.

Autorii au observat că inflamația sistemică pare să explice parțial relația dintre alimentația de calitate și îmbătrânirea metabolică. Pentru evaluare a fost utilizat un indicator numit Systemic Immune-Inflammation Index (SII).

Potrivit cercetătorilor, o alimentație de calitate poate contribui la reducerea inflamației prin mai multe mecanisme:

furnizează mai multe fibre care hrănesc bacteriile benefice din intestin;

crește aportul de polifenoli și alți compuși vegetali cu efect antiinflamator;

asigură un aport mai mare de grăsimi omega-3;

contribuie la reducerea stresului oxidativ.

Totuși, oamenii de știință subliniază că inflamația reprezintă doar o parte a unui mecanism mult mai complex.

Ce nu poate demonstra studiul

Autorii recunosc și câteva limite importante ale cercetării.

Fiind un studiu observațional, acesta nu poate demonstra că o alimentație mai sănătoasă provoacă direct îmbunătățirea markerilor metabolici, ci doar că există o asociere între cele două.

De asemenea, datele despre alimentație s-au bazat pe informații raportate de participanți, ceea ce poate introduce erori de memorie sau estimare.

Cum arată, în practică, o alimentație de calitate

Concluziile studiului nu indică un aliment-minune și nici un supliment miraculos.

În schimb, cercetătorii spun că sănătatea metabolică pare să fie asociată cu un model alimentar bazat pe alimente integrale și cât mai puțin procesate.

Printre alimentele asociate cu o alimentație de calitate se numără:

cerealele integrale, precum ovăzul, orezul brun și quinoa;

legumele și leguminoasele;

fructele consumate întregi;

peștele și alte surse de proteine slabe;

uleiul de măsline;

avocado;

nucile și semințele;

alimentele bogate în omega-3.

În același timp, specialiștii recomandă limitarea băuturilor îndulcite, a produselor ultraprocesate, a alimentelor bogate în zahăr adăugat și a carbohidraților rafinați.