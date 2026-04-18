Oana Pellea s-a arătat revoltată de inițiativa Terasei Obor, una dintre cele mai cunoscute locații de vânzare a micilor, care s-a folosit de imaginea tatălui ei, actorul Amza Pellea, fără vreun acord legal.

Aceasta a susținut că atât timp cât va trăi va apăra imaginea defunctului ei tată și nu permite nimănui să se folosească și să profite de imaginea unui om care a muncit o viață întreagă pentru a-și construe o carieră:

”Sub pretextul de „omagiu” va faceți reclamă!”

”Doresc să apăr imaginea tatălui meu, care nu poate să fie folosită ilegal, fie că este vorba despre vânzare de mici sau orice altceva…e asa de greu de înțeles?

În loc să comentați aberant, Terasa Obor, ar trebui să adresați scuze memoriei tatălui meu.

Cât timp voi trăi… NIMENI nu va profita și nu va altera imaginea tatălui meu. PUNCT! Luați-vă gândul !

Sub pretextul de „omagiu” va faceți reclamă cu imaginea unui om care a muncit o viață să-și construiască o carieră!

”Nu m-am așteptat că o să fie folosit și pentru vânzare de mici!”

De-a lungul timpului… au vrut să-mi dea bani… să-i vând imaginea pentru muștar, pentru reclame la te miri ce, i-au folosit imaginea în campanii politice, îi fură vocea pentru reclame, îi fură drepturile de autor de zeci de ani… m-am opus și luptat întotdeauna pentru imaginea tatălui meu… dar nu m-am așteptat că o să fie folosit și pentru vânzare de mici.

Cât voi trăi, voi apăra imaginea tatălui meu! Cât trăiesc… v-ați găsit nașul!, …”, a mai spus Oana Pellea.

Ea a cerut managerului Terasei Obor, Adrian Rebenciuc să dea jos bannerul cu imaginea tatălui său, pentru că folosește ilegal imaginea tatălui ei.

”Ce țară este asta… în care un artist simbol național e folosit la vânzare de mici?”

Terasa Obor, păcat este că profitați de imaginea unui artist-simbol al României ca să vă vindeți marfa! Vreți să-i faceți un omagiu? Sponsorizați din cifra dumneavoastră de afaceri de milioane, un TEATRU, un artist tânăr, un cămin de bătrâni, un spital…

Nu-l agățați de garduri ca să vă vindeți micii!

Eu nu vă dau acordul! Folosiți ilegal imaginea tatălui meu!

Dati jos banner-ul imediat! Vă folosiți de imaginea publică a unui simbol național pentru a vă face vânzare …Sa va fie rusine!

În caz contrar, o să fiți contactați, în cel mai scurt timp, de către avocatul care mă reprezintă!, l-a avertizat Oana Pellea, într-o postare pe facebook.

În urma acestui mesaj care s-a viralizat rapid, Terasa Obor a renunțat la bannerul care folosea imaginea actorului Amza Pellea.