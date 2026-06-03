Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază ar putea rămâne în vigoare până la sfârșitul anului 2026. Anunțul a fost făcut miercuri de ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna. Potrivit acestuia, Comisia pentru Agricultură a Camerei Deputaților a votat prelungirea măsurii. Propunerea a fost susținută de UDMR.

Dacă până acum plafonarea urma să expire la finalul lunii iunie, noua variantă prevede menținerea acesteia până la 31 decembrie 2026, conform News.ro.

Tánczos Barna invocă presiunile inflaționiste

Ministrul interimar al Agriculturii a explicat că solicitarea vine în contextul în care inflația continuă să afecteze bugetele familiilor. „Am cerut prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până la sfârșitul anului”, a transmis Tánczos Barna într-un mesaj publicat pe Facebook.

El a precizat că UDMR a susținut constant această măsură în ultimii ani. În opinia sa, plafonarea trebuie menținută atât timp cât inflația ridicată continuă să pună presiune asupra cheltuielilor gospodăriilor. Ministrul consideră că măsura contribuie la limitarea creșterii prețurilor la produsele alimentare de bază.

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Decizia finală aparține plenului Camerei Deputaților

Votul din Comisia pentru Agricultură nu înseamnă adoptarea definitivă a proiectului. Pentru ca prelungirea să intre în vigoare, este necesară și aprobarea plenului Camerei Deputaților.

Tánczos Barna și-a exprimat speranța că deputații vor susține proiectul și în etapa următoare.

Potrivit ministrului, adoptarea măsurii ar permite populației să cumpere în continuare produsele alimentare esențiale la prețuri mai mici până la sfârșitul anului. În mesajul său, oficialul a mulțumit deputaților UDMR și membrilor Comisiei pentru Agricultură pentru susținerea acordată proiectului.

Propunerea aprobată în comisie modifică termenul de aplicare al plafonării. În lipsa unei noi intervenții legislative, măsura ar fi expirat la sfârșitul lunii iunie.

Prin votul acordat miercuri, deputații din comisie au susținut extinderea perioadei de aplicare cu încă șase luni. Deocamdată, rămâne de văzut dacă proiectul va primi și votul final al Camerei Deputaților. Dacă acest lucru se va întâmpla, plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază va rămâne în vigoare până la finalul anului 2026.

Măsura se aplică pentru o listă de produse alimentare de bază, respectiv: