17 apr. 2026, Articole / Reportaje
VIDEO | Un nou trend șocant pe TikTok: O tânără mănâncă un mic ghiveci din lut, asezonat cu suc de lămâie și condimente / Experții avertizează asupra riscurilor
FOTO: Captură video TikTok

Un nou trend apărut pe platforma TikTok stârnește reacții puternice și îngrijorare în rândul specialiștilor. Tot mai mulți utilizatori filmează clipuri în care consumă ghivece mici din lut, transformând un obiect obișnuit într-un „snack” viral. Fenomenul a fost semnalat după apariția unor videoclipuri în care utilizatorii nu doar că gustă din aceste obiecte, ci le și „condimentează” înainte de consum. Într-unul dintre clipurile devenite virale, o tânără stropește un ghiveci cu suc de lime, îl asezonează și apoi mușcă din el, declarând că „este gustos”, arată heute.at.

@jannherr

Late night snack 🤪 #jarrodebarro #dirt #water

♬ original sound – Janeth Herrera🦋

Deși platformele sociale sunt cunoscute pentru apariția constantă a unor tendințe culinare neobișnuite, acest nou fenomen ridică semne de întrebare chiar și în rândul celor obișnuiți cu excentricitățile online. „Totul pare o glumă, dar pentru unii este cât se poate de real”, notează sursa citată, subliniind că granița dintre divertisment și comportament riscant devine tot mai greu de delimitat.

- articolul continuă mai jos -

Reacțiile din mediul online sunt împărțite. În timp ce unii utilizatori își exprimă curiozitatea sau interesul, alții critică dur trendul. „Este, până la urmă, lut”, a comentat un utilizator, în timp ce alții au întrebat chiar de unde pot fi cumpărate astfel de obiecte pentru a încerca experiența.

Avertismentul specialiștilor

Experții avertizează că astfel de practici pot fi periculoase pentru sănătate. Consumul de materiale nealimentare este asociat cu o tulburare numită „pica”. Aceasta se caracterizează prin dorința de a consuma substanțe precum pământ, cretă sau alte materiale necomestibile.

Pe lângă riscurile legate de ingestia unor substanțe nepotrivite, există și pericole mecanice, precum deteriorarea dinților sau a sistemului digestiv.

Fenomenul arată încă o dată cât de rapid se pot răspândi comportamentele extreme pe rețelele sociale. De la rețete inofensive la gesturi riscante, utilizatorii sunt tot mai expuși la conținut care poate influența comportamentele zilnice. Specialiștii recomandă prudență și discernământ, subliniind că nu toate trendurile virale sunt sigure sau potrivite pentru a fi imitate.

În acest context, noul „snack” viral devine nu doar un subiect de curiozitate.  Ci și un motiv de îngrijorare pentru sănătatea publică.

Riscuri posibile

Conform specialiștilor, consumul acestor mici vase de lut nu este sigur pentru sănătate și poate prezenta riscuri imediate precum leziunile mecanice. Marginile ascuțite ale cioburilor de lut pot provoca răni în gură, fisuri dentare sau leziuni ale esofagului sau stomacului ori chiar ale intestinelor.

De asemenea, pot produce probleme digestive, deoarece lutul nu este digerabil. Poate duce la iritații ale mucoasei digestive, constipație severă ori, în cazuri mai grave, chiar la blocaje intestinale.

Pe de altă parte, vasele de lut pot conține metale grele precum plumb sau cadmiu, ori substanțe folosite în procesul de fabricare a lor.

Pe termen lung există riscul de infecții, deoarece vasele pot fi contaminate cu bacterii, fungi sau reziduuri din sol.

Psihologii spun că nevoia de a consuma obiecte necomestibile este asociată cu o afecțiune numită pica. Aceasta poate apărea în cazul unor deficiențe de minerale precum fierul sau zincul, ori în cazul unor tulburări psihologice. Dacă apare în mod repetat, este evident un semnal medical.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Cele mai noi articole

