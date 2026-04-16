Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară lansează o nouă ediție a campaniei Safe2Eat, care oferă consumatorilor din Europa sfaturi practice și informații bazate pe date științifice pentru alegeri alimentare mai sigure și mai informate.

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA), împreună cu partenerii săi din întreaga Europă, lansează ediția a șasea a campaniei Safe2Eat, o inițiativă de informare dedicată siguranței alimentare, care își propune să transforme informațiile științifice în recomandări ușor de aplicat în viața de zi cu zi.

Campania începe în aprilie 2026 și continuă demersurile din anii anteriori, extinzându-și aria de acoperire și gradul de implicare. Scopul este de a încuraja gândirea critică și de a ajuta consumatorii să facă alegeri alimentare în cunoștință de cauză, atât în Uniunea Europeană, cât și în țările partenere.

În România, campania este susținută de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentară (ANSVSA).

Ediția din acest an se desfășoară în 23 de țări, inclusiv România, care participă la inițiativă din 2023. Alături de statele membre UE, sunt implicate și țări din vecinătate precum Serbia, Turcia sau Bosnia și Herțegovina.

Campania Safe2Eat ajunge la tot mai mulți europeni

Potrivit unui sondaj IPSOS realizat în noiembrie 2025, campania Safe2Eat a ajuns la 41% dintre cetățenii din țările participante. Cei care au intrat în contact cu mesajele campaniei spun că acordă mai multă atenție siguranței alimentare, analizează mai critic alegerile alimentare și sunt mai interesați de informațiile științifice din spatele acestora.

De asemenea, inițiativa a contribuit la creșterea încrederii în sistemul european de siguranță alimentară.

Sistemul de siguranță alimentară din Uniunea Europeană este considerat unul dintre cele mai riguroase la nivel global, fiind construit pe evaluări științifice realizate de experți din toate statele membre. Acest mecanism permite analizarea constantă a riscurilor din lanțul alimentar și asigură transparență pentru consumatori.

Ce aduce nou ediția din 2026

Campania Safe2Eat 2026 se concentrează pe trei direcții principale:

Practici alimentare sigure – citirea etichetelor, manipularea și depozitarea corectă a alimentelor

Alimentație și sănătate – informații despre nutriție și mențiuni de sănătate

Ce conțin alimentele – explicații despre aditivi, arome, alergeni și alimente noi

În România, accentul cade pe prevenirea bolilor transmise prin alimente, manipularea corectă a acestora și reducerea risipei alimentare.

Ce spun autoritățile

Nikolaus Kriz, directorul executiv al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA), a declarat următoarele:

„În fiecare zi, oamenii fac alegeri cu privire la ceea ce mănâncă și merită să simtă că sunt în siguranță și informați corect. Safe2Eat 2026 transformă cunoștințele științifice complexe în sfaturi practice și ușor de aplicat pentru manipularea și prepararea alimentelor, ajutându-ne să înțelegem ce conțin alimentele, de la aditivi și arome până la ingrediente noi și alergeni. Cu sugestii care pot fi puse în practică acasă sau în viața de zi cu zi, campania promovează gândirea critică, oferă cetățenilor mai multă putere de decizie și consolidează încrederea în sistemul UE de siguranță alimentară, un sistem fundamentat științific, ajutându-i pe toți să facă alegeri sigure și conștiente.”

Alexandru Bociu, președintele ANSVSA:

„Este al patrulea an în care România a fost cooptată în campania #Safe2EatEU, ca urmare a impactului foarte bun al campaniei în anii anteriori. Reacția pe care am avut-o din partea românilor arată că aceștia sunt la fel de preocupați și conștienți de considerentele de siguranță alimentară ca restul europenilor, iar asta confirmă gradul de dezvoltare a țării. Prețul nu mai este, astăzi, pentru români, singurul criteriu de achiziție, iar faptul că avem în vedere consecințele pe termen lung ale alegerilor noastre este de bun augur.”

Pe parcursul anului, campania Safe2Eat va include inițiative și materiale informative atât la nivel european, cât și național, iar consumatorii sunt încurajați să se informeze și să adopte obiceiuri alimentare sigure.