Kaufland România a anunțat startul înscrierilor pentru programele universitare de studiu dual dezvoltate în parteneriat cu Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Inițiativa vizează anul universitar 2026–2027 și propune un model de formare care combină pregătirea academică cu experiența practică încă din primul an.

În total sunt disponibile 41 de locuri, împărțite în trei programe: Logistică Operațională, Management în Retail și Robotică și Automatizări. Specializarea Management în Retail, singura de acest tip la nivel de licență din România, oferă 30 de locuri și se desfășoară pe durata a trei ani. Programul de Logistică Operațională include 7 locuri, cu practică în centrul logistic al companiei din Turda, iar Robotică și Automatizări pentru Logistică are 4 locuri și o durată de patru ani.

Studenții admiși primesc bursă lunară pe toată durata studiilor, inclusiv în vacanțe: 1.500 de lei pentru programele de retail și logistică și 2.000 de lei pentru cel tehnic. În plus, pentru practica din Turda sunt asigurate transportul și masa, iar în retail, acolo unde este posibil, practica se poate desfășura în orașul de domiciliu.

Modelul dual presupune împărțirea egală a timpului între cursuri și activități practice în companie. Participanții sunt implicați în operațiuni reale, în magazine sau în logistică, iar activitatea este recunoscută ca experiență profesională. La final, absolvenții pot ocupa poziții precum șef de raion, manager adjunct sau manager de magazin, respectiv roluri de specialist sau manager în logistică.

„Pentru acest an universitar, extinderea numărului de specializări marchează un pas important în dezvoltarea programelor noastre de studiu dual. Este al doilea an în care derulăm programul de Logistică Operațională și primul în care ne extindem către Management în Retail și Robotică și Automatizări. Această evoluție vine în urma feedbackului pozitiv din partea studenților și a colegilor noștri și confirmă direcția în care ne dorim să mergem. Ne propunem să dezvoltăm în continuare inițiative educaționale cu o puternică componentă practică, prin care să contribuim la formarea viitoarei generații de profesioniști din cadrul companiei.”, a declarat Estera Anghelescu, Director Recrutare & Brand de Angajator.

Programele se lansează odată cu sesiunea de admitere din iulie 2026. Candidații trebuie să parcurgă două etape: aplicarea online pe platforma de cariere Kaufland, unde au loc selecția și interviurile, urmată de înscrierea la universitate. Conform calendarului oficial, prima sesiune de admitere se desfășoară între 6 și 16 iulie 2026.

„Ne bucurăm că putem extinde oferta educațională către noi domenii cu un rol important în economie, alături de un partener de încredere, implicat și responsabil, precum Kaufland. Observăm un interes tot mai mare din partea tinerilor pentru programele de studiu dual, care oferă experiență practică încă din timpul facultății, dar și sprijin financiar pe durata studiilor. Acest model arată adaptarea învățământului superior la noile cerințe ale pieței muncii, cât și la așteptările tinerilor, care se orientează tot mai mult către programe care combină teoria cu practica.”, a declarat Prof. Univ. Dr. Daniel Metz, prorectorul universității.

În perioada admiterii vor fi organizate și zile ale porților deschise, cu vizite în campus, în magazinele Kaufland și în centrul logistic din Turda, pentru familiarizarea candidaților cu activitatea din timpul studiilor.