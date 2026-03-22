Orezul cu spanac, servit cu ou prăjit deasupra, este o combinație simplă și sățioasă. Alături de o bucată de brânză feta și pâine proaspătă, poate deveni o masă completă.

Rețeta este semnată de chef Nikoleta Kaloudi și este gândită pentru două porții, conform publicației elene Ekathimerini.

Timp de preparare și gătire

Timp de pregătire: 5 minute

Timp de gătire: 40 de minute

Orez cu spanac și ou prăjit. Ingrediente

Pentru orezul cu spanac:

1 ceapă uscată, tocată mărunt

1 pungă (250 g) de spanac proaspăt, curățat, spălat, uscat și tocat grosier sau lăsat întreg

1 linguriță pastă de roșii

1½ cești mici de cafea de orez Carolina

sucul de la 1 lămâie mare

1 legătură de mărar, tocat fin

½ legătură de fenicul, tocat fin

¾ cană ulei de măsline

sare și piper proaspăt măcinat

Pentru oul prăjit:

1 ou

3-4 linguri ulei de măsline

sare și piper proaspăt măcinat

Mod de preparare

Pentru orezul cu spanac:

Încinge uleiul de măsline într-o cratiță medie, la foc mic, și călește ceapa timp de 10–12 minute, până devine ușor aurie.

Adaugă spanacul, amestecă, acoperă vasul și mărește ușor focul. Gătește aproximativ 10 minute, până când spanacul se înmoaie și își lasă lichidul.

Încorporează pasta de roșii și ¾ cană de apă fierbinte. Mărește ușor focul și adu la punctul de fierbere.

Adaugă orezul, asezonează cu sare și piper și amestecă. Fierbe 10–15 minute, până când orezul este fraged.

- articolul continuă mai jos -

La final, adaugă sucul de lămâie, mărarul și feniculul. Amestecă și mai gătește 5 minute.

Ia vasul de pe foc și lasă preparatul să se răcorească ușor înainte de servire.

Pentru oul prăjit:

Cu puțin timp înainte de servire, încinge uleiul de măsline într-o tigaie mică, antiaderentă, la foc mediu.

Sparge oul în tigaie, asezonează cu sare și piper și prăjește 4-5 minute, până când albușul este gătit.

Înclină din când în când tigaia și stropește oul cu uleiul fierbinte din tigaie, în timp ce se gătește.

Servește orezul cu spanac într-o farfurie, adaugă deasupra oul prăjit și, opțional, o bucată de brânză feta și pâine proaspătă.