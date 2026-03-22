22 mart. 2026, Rețete
O rețetă grecească simplă: orez cu spanac și ou prăjit. Pentru un gust mai bogat, poți încerca să adaugi și puțină brânză feta
Foto: Dreamstime

Orezul cu spanac, servit cu ou prăjit deasupra, este o combinație simplă și sățioasă. Alături de o bucată de brânză feta și pâine proaspătă, poate deveni o masă completă.

Rețeta este semnată de chef Nikoleta Kaloudi și este gândită pentru două porții, conform publicației elene Ekathimerini.

  • Timp de preparare și gătire
  • Timp de pregătire: 5 minute
  • Timp de gătire: 40 de minute

Orez cu spanac și ou prăjit. Ingrediente

Pentru orezul cu spanac:

  • 1 ceapă uscată, tocată mărunt
  • 1 pungă (250 g) de spanac proaspăt, curățat, spălat, uscat și tocat grosier sau lăsat întreg
  • 1 linguriță pastă de roșii
  • 1½ cești mici de cafea de orez Carolina
  • sucul de la 1 lămâie mare
  • 1 legătură de mărar, tocat fin
  • ½ legătură de fenicul, tocat fin
  • ¾ cană ulei de măsline
  • sare și piper proaspăt măcinat

Pentru oul prăjit:

  • 1 ou
  • 3-4 linguri ulei de măsline
  • sare și piper proaspăt măcinat

Mod de preparare

Pentru orezul cu spanac:

Încinge uleiul de măsline într-o cratiță medie, la foc mic, și călește ceapa timp de 10–12 minute, până devine ușor aurie.

Adaugă spanacul, amestecă, acoperă vasul și mărește ușor focul. Gătește aproximativ 10 minute, până când spanacul se înmoaie și își lasă lichidul.

Încorporează pasta de roșii și ¾ cană de apă fierbinte. Mărește ușor focul și adu la punctul de fierbere.

Adaugă orezul, asezonează cu sare și piper și amestecă. Fierbe 10–15 minute, până când orezul este fraged.

La final, adaugă sucul de lămâie, mărarul și feniculul. Amestecă și mai gătește 5 minute.

Ia vasul de pe foc și lasă preparatul să se răcorească ușor înainte de servire.

Pentru oul prăjit:

Cu puțin timp înainte de servire, încinge uleiul de măsline într-o tigaie mică, antiaderentă, la foc mediu.

Sparge oul în tigaie, asezonează cu sare și piper și prăjește 4-5 minute, până când albușul este gătit.

Înclină din când în când tigaia și stropește oul cu uleiul fierbinte din tigaie, în timp ce se gătește.

Servește orezul cu spanac într-o farfurie, adaugă deasupra oul prăjit și, opțional, o bucată de brânză feta și pâine proaspătă.

ABC în bucătărie | Cum să faci clătite perfecte în tigaia de oțel, fără să se lipească / Secretul de care trebuie să ții cont
VIDEO | Câinii vânători de trufe și-au scos proprietarul din zăpadă/ Proprietar plantație trufe: Câinii „trufari" au un simț al orientării extraordinar. Trebuie doar să le spui să găsească drumul
Moda „ciupercilor adaptogene" este umflată de marketing, avertizează o expertă / Beneficii există, dar și ciupercile obișnuite, precum champignon, au proprietăți valoroase
Pe măsură ce tehnologia se extinde dincolo de alternativele la carne și lactate, tot mai multe start-up-uri din biotehnologie se orientează către o țintă mai dificilă: laptele uman
Greșeala frecventă din bucătărie care poate crește expunerea la substanțe cancerigene, explicată de un medic oncolog
