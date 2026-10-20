Tărâțele de psyllium au devenit parte din rutina zilnică a Mirunei Ioani, medic stomatolog și fondatoarea platformei „Și Blondele Gândesc”. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, aceasta povestește cum a început să le consume după ce unele analize legate de glicemie au determinat-o să fie mai atentă la alimentație. Experiența este una personală, iar autoarea subliniază chiar ea că nu trebuie transformată într-o recomandare medicală universală. Miruna Ioani se prezintă pe site-ul propriu drept „dentist cu acte-n regulă”, iar alte surse publice o identifică drept medic stomatolog și fondatoarea „Și Blondele Gândesc”.

„Fac asta de peste un an. Am început pentru că mi-au ieșit analizele prost, hemoglobina glicozilată mare”, povestește ea. Ulterior, spune că valorile hemoglobinei glicozilate s-au corectat și că a slăbit, însă evită să pună aceste schimbări exclusiv pe seama psylliumului. „Poate la unele a ajutat și psyllium, poate nu, poate niciodată nu vom afla”, precizează ea.

Cum își prepară psylliumul

Rutina descrisă în postare este simplă. Miruna Ioani spune că îl consumă pe stomacul gol, înainte de masă. „Un pahar mare de apă. Două lingurițe de tărâțe amestecate cu 100 g kefir. Mas o menos, zic ochiometric.”

Un detaliu pe care îl consideră important este consumarea imediată a amestecului. „Nu le lăsăm la înmuiat, le mâncăm imediat, că se îngroașă și nu le mai poți înghiți. Încă un pahar cu apă la final.”

Apa este, într-adevăr, importantă atunci când se consumă psyllium. Fibra absoarbe lichid și își mărește volumul, motiv pentru care produsele pe bază de psyllium sunt însoțite de recomandarea administrării cu suficient lichid. Aportul insuficient de apă poate crea inclusiv probleme de înghițire.

„Țin de foame, nu costă mult și le prepar ușor”

Unul dintre motivele pentru care a continuat această rutină este faptul că psylliumul i-a fost ușor de introdus în alimentație. „Oricum prea multe fibre nu mâncam, nu costă mult, le prepar ușor, țin de foame, enfin, beneficiile îmi convin atât de mult, încât uitați-mă aici.”

Experiența s-a extins și în familie. Tatăl său a început să consume psyllium după ce analizele sale s-au modificat și, potrivit autoarei, a slăbit aproximativ zece kilograme. „Oare de la psylliumul ăsta am slăbit așa?”, spune ea că o întreba tatăl său.

Miruna Ioani păstrează însă rezervele necesare: „Nu știu dacă tata de la psyllium a slăbit, dar cred că există posibilitatea serioasă să-l fi ajutat.”

Această prudență este importantă. Unele studii au observat efecte favorabile asupra greutății, glicemiei și profilului lipidic la anumite categorii de pacienți, dar rezultatele nu înseamnă că psylliumul produce automat aceleași efecte la orice persoană. Un studiu randomizat efectuat la persoane cu diabet de tip 2 și constipație a constatat îmbunătățiri ale constipației, greutății, glicemiei și unor valori lipidice.

Psylliumul este o fibră solubilă

Psylliumul este bogat în fibre solubile, care absorb apă și formează un gel în tubul digestiv. Acest mecanism explică utilizarea lui pentru reglarea tranzitului intestinal și poate contribui și la încetinirea absorbției unor nutrienți.

Cercetările au arătat că fibrele solubile pot contribui la reducerea colesterolului și la un control mai bun al glicemiei, însă efectele diferă în funcție de tipul fibrei, cantitate și particularitățile fiecărei persoane.

Autoarea postării spune că pentru ea unul dintre efectele cele mai evidente este senzația de sațietate. „Dacă aș vrea să-mi reglez glicemia, colesterolul, să scap de balonare, constipație și să slăbesc, aș începe de la simplu mai întâi.” Dar adaugă imediat avertismentul esențial: „Sigur că întotdeauna cu un medic alături, această postare nu ține loc de sfat medical.”

Fibrele trebuie să existe în alimentație

Dincolo de produsul concret, experiența relatată pe „Și Blondele Gândesc” pune în lumină o problemă mai generală: aportul de fibre. „Indiferent ce luați, cum mâncați, aportul de fibre e foarte important”, scrie Miruna Ioani.

Iar aici mesajul poate fi desprins de experiența individuală cu psyllium. Fibrele pot proveni din numeroase alimente – legume, fructe, leguminoase, cereale integrale, semințe – iar suplimentarea cu psyllium este doar una dintre variante. NIH subliniază că beneficiile diferă în funcție de tipul fibrei și de persoană. Poate cea mai utilă concluzie a postării este chiar cea formulată de autoare: ceea ce funcționează pentru o persoană nu trebuie copiat automat de alta. „Tu să găsești ce ți se potrivește ție, să mergi la medic și să fii sănătos”, încheie Miruna Ioani.