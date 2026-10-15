Un proiect de lege aflat în dezbatere parlamentară propune ca denumirea de „pâine” să fie folosită doar pentru produsele realizate din patru ingrediente: făină albă de grâu, apă, drojdie și sare. Produsele care conțin și alte ingrediente, precum zahăr, îndulcitori, grăsimi sau aditivi, ar urma să fie comercializate sub denumirea de „specialități de panificație”. Inițiativa prevede amenzi de până la 50.000 de lei pentru nerespectarea regulilor.

Potrivit Digi24, scopul proiectului este ca informațiile de la raft să fie mai clare pentru consumatori. Însă inițiativa nu a devenit lege, iar forma sa actuală ar putea fi modificată în Parlament.

Ce produse nu ar mai putea fi numite „pâine”

Conform proiectului, pâinea ar trebui să conțină exclusiv făină albă de grâu, apă, drojdie și sare. Produsele care includ ingrediente suplimentare, precum zahăr, îndulcitori, grăsimi, aditivi sau amelioratori, ar urma să fie vândute sub denumirea de „specialitate de panificație”.

Schimbarea ar putea viza inclusiv sortimentele cu semințe sau alte ingrediente adăugate, comercializate în prezent ca pâine.

„Pâinea trebuie să fie cât mai naturală”, a declarat proprietara unei brutării, citată de Digi24. „Pâinea era doar produsul obținut din făină, drojdie, sare și apă. Să mergi într-un magazin și să cumperi, că scrie pâine sau specialitate de panificație, cu semințe, clientul tot o cumpără”.

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Amenzi de până la 50.000 de lei pentru nerespectarea regulilor

Proiectul de lege prevede amenzi cuprinse între 10.000 și 50.000 de lei pentru cei care nu respectă regulile propuse. În cazul abaterilor repetate, produsele ar putea fi oprite de la comercializare.

Sancțiunile ar deveni aplicabile numai dacă proiectul este adoptat și intră în vigoare în forma care va fi stabilită prin procedura legislativă.

Ce se întâmplă cu proiectul de lege

Senatul a respins proiectul în luna martie, iar Camera Deputaților îl analizează în continuare în comisii. Guvernul nu susține forma actuală a inițiativei, astfel că aceasta ar putea suferi modificări înainte de o eventuală adoptare.

Până la intrarea în vigoare a unor noi reguli, produsele de panificație continuă să fie comercializate potrivit legislației existente.

Potrivit Digi24, un român consumă, în medie, aproximativ 80 de kilograme de pâine pe an.