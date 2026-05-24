Un dăunător invaziv venit din Asia provoacă îngrijorări în rândul producătorilor de fructe din Europa. Drosophila suzukii, o specie de musculiță originară din China, continuă să se răspândească pe continent și amenință culturile de cireșe și alte fructe moi, provocând pierderi economice importante. Spre deosebire de musculița fructelor întâlnită în mod obișnuit în Europa, noua specie are un comportament mult mai agresiv. Dacă specia autohtonă, Drosophila melanogaster, atacă în general fructele care au început deja procesul de degradare, varianta asiatică nu face această diferență și poate afecta inclusiv fructe perfect sănătoase, potrivit publicației italiene La Stampa.

Diferența schimbă semnificativ modul în care agricultorii trebuie să gestioneze problema. În cazul fructelor atacate înainte de maturare sau recoltare, pierderile pot apărea mult mai rapid și pot afecta direct calitatea producției.

Cireșele și fructele moi sunt printre cele mai expuse

Specialiștii spun că Drosophila suzukii reprezintă un pericol deosebit pentru culturile de cireșe. De asemenea, și pentru alte fructe cu pulpă moale. Dăunătorul depune ouă direct în fructele sănătoase. Larvele se dezvoltă în interior, iar procesul afectează rapid aspectul și calitatea produselor. În multe situații, fructele devin improprii pentru comercializare.

În ultimii ani, insecta s-a răspândit în numeroase state europene, iar producătorii agricoli s-au confruntat cu costuri suplimentare pentru protejarea culturilor și limitarea pagubelor.

Cercetătorii au descoperit o vulnerabilitate

O echipă de cercetători din cadrul ENEA – Agenția Națională pentru Noi Tehnologii, Energie și Dezvoltare Economică Durabilă – a identificat un element care pare să influențeze dezvoltarea dăunătorului. Rezultatele făcute publice cu ocazia Zilei Mondiale a Biodiversității arată că perioadele cu precipitații reduse pot slăbi populațiile de Drosophila suzukii. Descoperirea este considerată importantă pentru cercetători, însă există o limitare evidentă. Cantitatea de precipitații nu poate fi controlată în mod direct de agricultori. Totuși, studiul a oferit o bază pentru dezvoltarea unor strategii noi de combatere.

Cercetătorii și-au îndreptat atenția către metode cu impact redus asupra mediului. ENEA a propus agricultorilor soluții care urmăresc trei obiective importante. Este vorba despre limitarea răspândirii insectei, reducerea utilizării pesticidelor și creșterea valorii comerciale a fructelor. Noua strategie este dezvoltată în cadrul proiectului SIMODROFILA, realizat în parteneriat cu instituții agricole europene. Specialiștii consideră că metodele biologice ar putea deveni o alternativă la tratamentele chimice intensive folosite în prezent.

Interesul pentru astfel de soluții este în creștere în contextul în care utilizarea pesticidelor este analizată tot mai atent în Europa. În același timp, agricultorii caută metode eficiente care să protejeze culturile fără a afecta mediul și calitatea produselor.