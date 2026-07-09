Peste 800 de kilograme de unt de arahide au fost folosite pentru realizarea unei podele într-un muzeu din Olanda. Insolita operă de artă a fost inaugurată la Rotterdam și reprezintă un omagiu adus artistului olandez Wim T. Schippers, decedat luna trecută la vârsta de 83 de ani, relatează AP.

Lucrarea, intitulată „Pindakaasvloer”, adică „podeaua cu unt de arahide”, a fost creată de Schippers în 1969. Noua versiune a fost dezvelită joi la Depot-ul Muzeului Boijmans Van Beuningen din orașul-port Rotterdam și va face parte dintr-o expoziție deschisă timp de două luni.

40 de găleți cu unt de arahide, întinse pe 25 de metri pătrați

Realizarea lucrării a necesitat un efort neobișnuit chiar și pentru personalul unui muzeu. Săptămâna trecută, doi angajați au lucrat timp de câteva zile pentru a întinde conținutul a 40 de găleți cu unt de arahide. În total, peste 800 de kilograme de produs au fost distribuite pe o suprafață în formă de hexagon, de 25 de metri pătrați.

Mirosul puternic este una dintre primele impresii ale vizitatorilor. La vernisaj, personalul muzeului i-a îndrumat pe cei prezenți să „urmeze mirosul”. Aroma untului de arahide putea fi simțită încă din apropierea casei de bilete, aflată cu trei etaje mai jos față de spațiul în care este expusă lucrarea.

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Muzeul a luat și măsuri de precauție. La intrare, un indicator îi avertizează pe vizitatorii cu alergii la arahide că ar putea prefera să nu intre în spațiul expozițional.

O operă creată în 1969 pentru a contesta ideile despre artă

Wim T. Schippers a fost cunoscut în Olanda drept un personaj nonconformist și îndrăgit. Pe lângă activitatea artistică, el a dat voce unor personaje populare în rândul publicului olandez. Creațiile sale erau adesea absurde, ludice sau intenționat caraghioase. Prin ele, artistul contesta ideile convenționale despre ceea ce poate fi considerat artă și despre semnificația unei opere. „Nu-i așa că este fantastic că stăm cu toții aici și ne uităm la unt de arahide?”, le spunea Schippers jurnaliștilor reuniți la Muzeul Central din Utrecht în 1997, când „Pindakaasvloer” era expusă pentru a doua oară.

Podeaua cu unt de arahide făcea parte dintr-o serie mai amplă de lucrări concepute de artist. Schippers a realizat și pardoseli acoperite cu cioburi de sticlă sau cu sare.

Instrucțiuni precise pentru recrearea podelei

Înainte de moartea artistului, reprezentanții muzeului au discutat cu Schippers despre modul în care lucrarea ar trebui recreată în viitor. Împreună au elaborat un plan detaliat, menit să păstreze cât mai fidel conceptul original. Una dintre cerințe este ca untul de arahide să fie aplicat „cât mai lin și plictisitor posibil”. De asemenea, regulile sunt clare în privința interacțiunii publicului cu lucrarea: „nimeni nu are voie să stea în picioare sau să se întindă pe untul de arahide”.

Expoziția de la Rotterdam readuce astfel în atenție una dintre cele mai neobișnuite creații ale lui Wim T. Schippers, un artist care a transformat un produs alimentar banal într-o operă menită să provoace publicul să se întrebe unde se termină absurdul și unde începe arta.