Peste 81.000 de hectare, care reprezintă aproximativ 20% din suprafaţa agricolă a judeţului, au fost fertilizate în cursul anului agricol 2024 – 2025, conform datelor prezentate de reprezentanţii Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului (DAJ) Vaslui, transmite Agerpres.

Potrivit conducerii instituţiei, preţul crescut al îngrăşămintelor îi determină pe producătorii agricoli să renunţe la fertilizarea culturilor.

„La cultura grâului s-a fertilizat o suprafaţă de 30.000 de hectare, acest lucru înregistrând-se din cauza faptului că preţul îngrăşămintelor chimice au fost destul de ridicate şi producătorii au luat decizia de a fertiliza suprafeţe mai mici. La porumb, de asemenea, se observă că suprafaţa pe care s-au făcut fertilizări a fost destul de mică. Acest lucru este înregistrat şi din cauza faptului că cea mai mare suprafaţă agricolă cultivată aparţine producătorilor individuali, care nu dispun de resurse financiare pentru a aplica îngrăşăminte chimice. Şi la floarea-soarelui, suprafaţa pe care s-au făcut fertilizări este destul de mică”, a declarat directorul DAJ Vaslui, Gigel Crudu.

La cultura grâului, fertilizarea a acoperit 49% din suprafaţa cultivată, cu o doză medie de 170 de kilograme de substanţă activă la hectar. În cazul porumbului, au fost fertilizate 12.837 de hectare, respectiv 19% din suprafaţa cultivată, cu o cantitate medie de 146 de kilograme la hectar substanţă activă. Pentru cultura de floarea-soarelui, fertilizarea s-a aplicat pe o suprafaţă de 16.940 de hectare, reprezentând 33% din suprafaţa cultivată, cantitatea de îngrăşământ fiind în medie de 124 de kilograme la hectar.

Suprafaţa totală însămânţată în toamna anului 2025 în judeţul Vaslui se ridică la 114.563 de hectare, cele mai însemnate culturi fiind cele de grâu şi rapiţă.

Suprafaţa arabilă rămasă pentru însămânţările de primăvară este de 145.890 de hectare. Conform planificărilor, aproximativ 75.000 de hectare vor fi însămânţate cu porumb, 50.000 de hectare cu floarea-soarelui, restul suprafeţelor fiind cu orzoaică, ovăz, soia, sfeclă de zahăr, mazăre boabe furajeră, cartofi sau legume în câmp şi solarii.