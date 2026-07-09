Comisia Europeană susține că normele UE în materie de concurență contribuie la crearea unor piețe mai echitabile și mai reziliente pentru fermieri, oferindu-le mai multe instrumente pentru colaborare, negociere și gestionarea riscurilor. Concluzia apare într-un raport publicat joi, care analizează modul în care au fost aplicate regulile de concurență în sectorul agricol în perioada iulie 2017 – iulie 2025.

Documentul, intitulat „Aplicarea normelor UE în materie de concurență în sectorul agricol”, examinează derogările de la regulile generale de concurență prevăzute în cadrul Organizării Comune a Piețelor (OCP), precum și investigațiile antitrust desfășurate în ultimii opt ani. Potrivit Comisiei, cadrul legislativ actual sprijină obiectivele din Viziunea pentru agricultură și sectorul alimentar, menținând un sector agricol orientat către piață și consolidând poziția fermierilor în lanțul agroalimentar.

Executivul european arată că legislația recunoaște particularitățile activității agricole și permite derogări specifice de la normele generale de concurență. Acestea le oferă fermierilor posibilitatea de a coopera mai eficient, de a-și consolida puterea de negociere, de a gestiona mai bine riscurile și de a răspunde mai rapid la schimbările din piață.

Raportul evidențiază că producătorii și ceilalți actori din lanțul agroalimentar pot încheia acorduri de cooperare pentru atingerea unor standarde de sustenabilitate mai ridicate decât cele impuse de legislația europeană sau națională. Totuși, Comisia constată că aceste oportunități sunt încă insuficient utilizate de fermieri.

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În același timp, instituția subliniază că aplicarea strictă a normelor de concurență rămâne esențială pentru asigurarea unor condiții echitabile de piață. Acest obiectiv este urmărit prin colaborarea dintre Comisia Europeană și autoritățile naționale de concurență.

În perioada analizată, Comisia și autoritățile naționale din statele membre au finalizat aproximativ 110 investigații în sectorul agricol. Acestea au vizat practici anticoncurențiale din lanțul agroalimentar și au condus, după caz, la schimbarea comportamentului unor companii sau la aplicarea de amenzi.

Potrivit raportului, fermierii au fost principala sursă a acestor investigații, prin plângerile depuse la autoritățile de concurență. Alte sesizări au provenit din partea producătorilor și a comercianților cu amănuntul.

Raportul este elaborat în baza Regulamentului privind Organizarea Comună a Piețelor, care obligă Comisia Europeană să prezinte Parlamentului European și Consiliului, o dată la șapte ani, o evaluare a modului în care sunt aplicate normele de concurență în sectorul agricol.