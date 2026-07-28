O cină care poate ajunge la 950 de dolari de persoană, înainte de a lua în calcul toate costurile suplimentare. Masa, celebrul restaurant de sushi și omakase din New York al chef-ului Masayoshi Takayama, este prezentat drept cel mai scump restaurant fine dining din Statele Unite. Experiența de la sushi counter cuprinde 26 de preparate, iar nota pentru două persoane poate trece de 2.000 de dolari dacă sunt adăugate și băuturile, relatează Chowhound.

Prețurile sunt spectaculoase chiar și raportate la alte nume celebre ale gastronomiei americane. The French Laundry, restaurantul cu trei stele Michelin al lui Thomas Keller, are un meniu de 425 de dolari de persoană, înainte de asocierea cu vinuri.

Masa are două stele Michelin, dar experiența sa poate costa mai mult decât dublu.

Între 750 și 950 de dolari de persoană

Restaurantul Masa din New York este cunoscut pentru experiența omakase creată de chef-ul Masayoshi Takayama.

Într-un restaurant omakase, clientul îi lasă practic bucătarului alegerea preparatelor servite. Termenul japonez poate fi tradus prin ideea de „las alegerea în seama ta”, iar experiența este construită în jurul selecției făcute de chef.

La Masa, experiența de la sushi counter ajunge la 26 de preparate, iar prețul indicat este cuprins între 750 și 950 de dolari de persoană.

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Restaurantul și-a construit reputația atât prin bucătăria lui Masayoshi Takayama, cât și prin prețurile care îl plasează într-o categorie aparte chiar și în lumea fine dining-ului.

„Nu știu dacă a meritat cei 2.000 de dolari”

Întrebarea inevitabilă este dacă o cină poate justifica un asemenea preț.

Părerile clienților citate de Chowhound arată că experiența poate impresiona, dar nu îi convinge neapărat că suma este justificată.

„Am fost pe banii altcuiva și nu, nu merită”, a scris un utilizator Reddit care a mâncat la Masa.

Acesta a descris masa drept „excepțional de bună” pentru cineva pentru care banii nu reprezintă o problemă și a apreciat inclusiv aperitivele, dar a concluzionat că niciun preparat nu ar justifica un asemenea cost.

Un alt client a povestit că a mers la Masa împreună cu soția pentru aniversarea lor. Cei doi au stat la counter și l-au întâlnit chiar pe chef-ul Masa Takayama.

Experiența totală a costat aproximativ 2.000 de dolari, după includerea băuturilor.

„Nu știu dacă a meritat cei 2.000 de dolari pe care i-am cheltuit, dar, per total, nu-mi vine în minte nimic negativ de spus”, a povestit acesta.

Chiar și în lumea restaurantelor Michelin, prețul iese din tipare

Prețul devine cu atât mai interesant când Masa este comparat cu alte restaurante americane foarte cunoscute.

The French Laundry, restaurantul lui Thomas Keller, deține trei stele Michelin și are un preț de aproximativ 425 de dolari de persoană, înainte de asocierea cu vinuri.

Masa are două stele Michelin, dar experiența sa de top poate ajunge la 950 de dolari de persoană.

Și New York Magazine a criticat în trecut nivelul prețurilor de la Masa, calificându-le drept „oficial absurde” și argumentând că New York-ul oferă și alternative mai inventive și mai accesibile.

Comparația arată și că numărul stelelor Michelin nu stabilește automat prețul unui meniu. Stelele evaluează experiența culinară potrivit criteriilor ghidului, în timp ce prețurile restaurantelor sunt stabilite separat.

26 de preparate și o experiență construită în jurul sushi-ului

Masa este însă mult mai mult decât un restaurant scump. Chef-ul japonez Masayoshi Takayama este unul dintre numele cunoscute ale gastronomiei japoneze din Statele Unite, iar restaurantul său a devenit o destinație pentru pasionații de sushi și omakase.

Experiența de la counter este construită în jurul unei succesiuni de 26 de preparate alese de chef, iar tocmai apropierea de bucătar și modul în care fiecare preparat este servit fac parte din concept.

La acest nivel al gastronomiei, clientul nu plătește doar ingredientele din farfurie, ci întreaga experiență fine dining.

Dacă aceasta valorează 750, 950 sau chiar peste 1.000 de dolari de persoană rămâne însă o chestiune subiectivă. Iar reacțiile clienților arată că până și cei care pleacă impresionați de Masa se pot întreba, la finalul serii, dacă experiența justifică nota de plată.