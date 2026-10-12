O familie din Piemonte păstrează de peste 120 de ani o tradiție legată de producerea lichiorurilor din plante alpine. Ingredientele nu sunt cumpărate din magazine, ci culese manual din Alpii Cozie, uneori de la altitudini de până la 3.000 de metri, relatează Mediafax, citând presa italiană.

Povestea familiei Bernard a început în 1902, în localitatea Pomaretto, aflată la aproximativ 60 de kilometri de Torino. Atunci, Giacomo Bernard, străbunicul actualului producător Enrico Bernard, s-a întors din Franța și a început să prepare băuturi carbogazoase și lichioruri tradiționale.

Afacerea a fost transmisă apoi din generație în generație, iar în anii ’90 Enrico Bernard s-a alăturat companiei și a început să dezvolte noi rețete, fără să renunțe la plantele specifice zonei.

Recoltarea începe în mai și urcă odată cu sezonul

Familia culege personal florile, ierburile și rădăcinile folosite pentru producerea lichiorurilor. Recoltarea începe în luna mai, la altitudini de aproximativ 1.000 de metri. Pe măsură ce vara înaintează, membrii familiei urcă tot mai sus, iar în august ajung până la 3.000 de metri, în zona masivului Monviso. Plantele sunt tăiate cu foarfeca, astfel încât rădăcinile să rămână în pământ și să poată continua să crească. Familia cunoaște locurile în care se dezvoltă fiecare specie și revine în aceleași zone de la un sezon la altul.

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După recoltare, plantele sunt transportate în laboratorul din Pomaretto și lăsate să se usuce natural.

Un lichior din șapte plante alpine

Printre produsele familiei Bernard se numără Barathier, un lichior preparat din șapte tipuri de plante, rădăcini, condimente și flori alpine. Gama include și lichioruri pe bază de cimbru de munte, rubarbă și gențiană.

Un alt produs, Abricot, este realizat cu sâmburi de caise proaspete și, potrivit producătorilor, fără arome artificiale.

Unul dintre produsele reprezentative ale familiei este Genepì Blanc, creat de Enrico Bernard împreună cu tatăl său. Metoda de preparare este diferită de cea clasică. Planta este lăsată în suspensie deasupra alcoolului timp de cel puțin un an, în loc să fie introdusă direct în lichid. Producătorii spun că această tehnică permite obținerea unui lichior mai parfumat și cu o aromă mai delicată.

O afacere construită în jurul plantelor din munte

La mai bine de 120 de ani de la începuturile afacerii, familia Bernard continuă să combine rețetele transmise între generații cu produse dezvoltate mai recent. Lichiorurile sunt comercializate în magazinul familiei din Pomaretto și online.

Dincolo de produsul final, una dintre particularitățile afacerii rămâne legătura directă cu materia primă: membrii familiei merg ei înșiși în munți, culeg plantele în funcție de sezon și le procesează ulterior în propriul laborator.