Dacă îți plac nuggets-urile de pui, dar vrei o variantă mai sănătoasă și la fel de gustoasă, merită să încerci această rețetă la airfryer. Crocanți la exterior, fragezi în interior și gata în câteva minute, acești nuggets pot concura fără probleme cu cei din fast-food.

Ingrediente:

500 g piept de pui, tăiat cuburi

2 ouă

100 g pesmet panko (sau pesmet clasic)

50 g parmezan ras (opțional, pentru extra savoare)

2 linguri făină

1 linguriță usturoi pudră

1 linguriță boia dulce

sare și piper, după gust

spray de ulei (sau câteva picături de ulei)

Mod de preparare:

Bate ouăle într-un bol, iar într-un alt bol amestecă pesmetul cu parmezanul, boiaua și usturoiul pudră. Într-un al treilea bol pune făina. Trece fiecare bucățică de pui prin făină, apoi prin ou, iar la final prin amestecul de pesmet. Așază nuggets-urile în coșul airfryer-ului, într-un singur strat. Pulverizează puțin ulei deasupra pentru un efect extra crocant. Gătește la 200°C timp de 10-12 minute, întorcându-le la jumătatea timpului, până devin aurii și crocante.

Rezultatul: nuggets de pui delicioși, cu o crustă crocantă și interior suculent, perfecți de servit cu sosuri precum ketchup, maioneză sau iaurt cu usturoi.