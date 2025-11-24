Mai multe unităţi de învăţâmânt din judeţul Bistriţa-Năsăud vor fi dotate cu pubele speciale pentru colectarea uleiului alimentar uzat, printr-un proiect pilot lansat de operatorul regional de apă şi canalizare, Aquabis, transmite Agerpres.

Compania, al cărei unic acţionar este Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, va încheia în acest sens un protocol cu Inspectoratul Şcolar Judeţean şi cu o firmă specializată în colectarea uleiului menajer uzat.

Unităţile de învăţâmânt care se vor înscrie în proiect vor primi pubele unde vor putea fi depuse recipientele cu ulei uzat şi vor fi recompensate cu materiale de birotică în cuantumul uleiului colectat, filtrat şi decantat.

De asemenea, o dată la şase luni, se vor organiza tombole cu vouchere culturale, care pot fi folosite pentru achiziţii de cărţi, bilete la spectacole sau la muzee.

Campania începe după vacanța școlară

Potrivit datelor comunicate AGERPRES, luni, de către directorul Aquabis, Andrei Kozuk, pubelele pentru colectarea uleiului alimentar uzat vor ajunge în şcoli în luna decembrie, iar campania de colectare va începe imediat după terminarea vacanţei de iarnă a elevilor.

Proiectul îşi propune, printre altele, educarea comunităţii, familiarizarea şi responsabilizarea noilor generaţii cu privire la gestionarea corectă a uleiului uzat menajer, protejarea mediului prin diminuarea contaminării apei şi solului, reducerea cantităţilor de ulei uzat care sunt deversate în sistemul de canalizare, protejarea infrastructurii de canalizare, respectiv de epurare, şi evitarea riscurilor produse de depunerea grăsimilor pe conducte şi subansamble.