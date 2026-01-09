Restaurantul turcesc iMZA Fine Cuisine a lansat o nouă formulă care se dovedește de mare succes: micul dejun turcesc de duminică all inclusiv, ca pe malurile Bosforului, gândit ca un ritual de duminică petrecută în tihnă, în familie.

Formula pune accent pe mesele care apropie oamenii și creează un timp de calitate petrecut alături de persoanele apropiate. Noutatea acestui mic dejun de duminică este aceea că pune în centrul atenției grija pentru familii și mai ales pentru copii.

Surpriza cea mare este că toți copiii de până la 7 ani sunt invitații speciali ai restaurantului turcesc de fine dining: ei pot consuma oricât, iar părinții lor nu vor plăti niciun leu.

Dacă tariful pentru un adult este de 100 lei, copiii de peste 7 ani beneficiază și ei de o reducere, astfel încât prețul este de 60 lei.

Micul dejun all inclusive este servit în fiecare duminică între orele 10:30 și 14:00. Timp suficient, așadar, care să le permită familiilor să savureze un mic dejun bogat fără grabă, alături de cei dragi.

Ensar Duman, fondatorul iMZA Fine Cuisine, a declarat în exclusivitate pentru G4Food, cum a luat naștere acest concept: ”iMZA Fine Cuisine a apărut dintr-un sentiment, nu dintr-o idee. Nu este vorba de un concept, ci de dorul de Turcia, de Istanbul și de mesele calde, luate în familie.

În cultura noastră, micul dejun nu înseamnă doar mâncare. Înseamnă să stăm la aceeași masă, să bem ceaiul fără grabă, copiii să râdă, iar cei mari să stea la povești. Duminica este despre familie, despre timp petrecut împreună. Exact acest sentiment am vrut să-l aducem la iMZA, în București.

De aceea, copiii sub 7 ani nu plătesc. Pentru că ei sunt bucuria fiecărei mese, iar noi ne dorim ca familiile să se simtă relaxate iar micul dejun să fie cu adevărat un moment petrecut împreună.

La iMZA nu vrem doar să prezentăm bucătăria turcească, ci să facem simțită căldura oamenilor, sinceritatea și cultura dăruirii, care definesc Turcia.

Așa că îi așteptăm la iMZA pe toți cei care duc dorul Istanbulului, al Turciei și al meselor de acasă, să regăsească acea emoție dintr-o dimineață de duminică, la masă”, a declarat Ensar Duman, pentru G4Food.

Ce puteți mânca la micul dejun de duminică, la iMZA

Mesele lungi, pline de bucate, arată foarte apetisant, iar varietatea produselor este considerabilă. Chiar dacă te hotărăști greu ce să alegi, poți să stai liniștit, că nu vei avea regrete: odată ce ai terminat farfuria, te poți duce s-o umpli din nou, cu preparatele care te ispitesc. Pe lângă platourile cu mâncare, copiii vor avea de ales dintr-o mulțime de dulciuri, prăjiturele, chec, dulcețuri dar și platouri întregi cu fructe și legume, pe alese.

Lista completă a preparatelor de la micul dejun

Iată lista intregrală a preparatelor culinare ce le puteți găsi la micul dejun de duminică, cu traducerea denumirii turcești:

Çeçil türk peyniri → Brânză turcească Çeçil

Kaşar peyniri → Brânză Kașar

Teleme peyniri → Brânză telemea

Çerkez türk peyniri → Brânză turcească cercheză

Türk pastırması → Pastramă turcească

Hindi füme salam → Salam de curcan afumat

Hindi füme göğsü → Piept de curcan afumat

Tavuk füme salam → Salam de pui afumat

Biberli zeytin → Măsline cu ardei

Yeşil zeytin → Măsline verzi

Kalamata zeytini → Măsline Kalamata

Siyah zeytin → Măsline negre

Mix yeşillik → Mix de verdețuri

Maydanoz → Pătrunjel

Padron biber → Ardei Padrón

Salatalık → Castravete

Çeri domates → Roșii cherry

Mor lahana → Varză roșie

Baby turp → Ridichi baby

Havuç → Morcov

Mix biber → Mix de ardei

Petek bal → Miere în fagure

Nutella → Nutella

Bal → Miere

Tahin pekmez → Tahin cu melasă

Çilek reçeli → Gem de căpșuni

Fıstık ezmesi → Unt de arahide

Böğürtlen reçeli → Gem de mure

Ananas → Ananas

Portakal → Portocală

Kavun → Pepene galben

Siyah üzüm → Struguri negri

Menemen → Menemen

Karışık patlıcan kızartması → Vinete prăjite asortate

Haşlanmış yumurta → Ou fiert

Soslu sosis → Cârnați cu sos

Sigara böreği → Rulouri crocante cu brânză

Sebzeli türk sucuğu → Sucuk turcesc cu legume

Scramble yumurta → Ouă jumări

Patates kızartması → Cartofi prăjiți

Yumurtalı ekmek → Pâine prăjită cu ou

Kabak kızartması domates soslu → Dovlecei prăjiți cu sos de roșii

Meyveli mushil → Budincă (muhallebi) cu fructe

Kokokops → Coco Pops

Mısırlı mushil → Budincă (muhallebi) cu porumb

Meyveli yoğurt → Iaurt cu fructe

Süt → Lapte

Tereyağ → Unt

Kuru kayısı → Caise uscate

Ceviz → Nuci

Fıstık → Fistic

Yer fıstığı → Arahide

File badem → Migdale feliate

Çam fıstığı → Semințe de pin

Kakolu cevizli kek → Chec cu cacao și nuci

Sade vişneli kek → Chec simplu cu vișine

Kakollu sade kek → Chec simplu cu cacao

Meyveli muffin kek → Brioșe cu fructe

Çikolata topları → Biluțe de ciocolată

Simit → Covrig turcesc

Poğaça → Pogăcea

Peynirli poğaça → Pogăcea cu brânză

Sade ekmek → Pâine simplă

Sade poğaça → Pogăcea simplă

Çekirdekli ekmek → Pâine cu semințe

„Kahvaltı” sau tihna dinainte de cafea

În cultura turcească, „kahvaltı” (literal: înainte de cafea), înseamnă din capul locului că nu trebuie să te grăbești niciodată, mai ales duminica. Acela este momentul în care familia se adună la aceeași masă, fără presiunea programului zilnic, iar micul dejun devine un prânz , care poate dura ore bune.

Toată mâncarea se așază pe masa, pentru a fi împărțită cu cei dragi, familie sau prieteni.

Ceaiul turcesc este nelipsit și se bea în pahare mici, fără grabă. Se toarnă iar și iar, pe măsură ce conversația curge. Cafeaua se bea abia după masa!

Duminica, kahvaltı devine un pretext pentru povești, planuri, amintiri, totul decurgând în cea mai bună dispoziție. Copiii stau la masă mai mult, bunicii sunt ascultați, iar telefoanele, obligatoriu, sunt lăsate deoparte.

La micul dejun de duminică nu există stres, nu există „repede”. Este un mod cald, de a spune: astăzi suntem împreună. De aceea, pentru turci, micul dejun de duminică este special, acesta fiind asociat cu sentimental de siguranță, familie și apartenență.

În Istanbul, multe familii aleg să iasă la kahvaltı pe malul Bosforului, sau în grădini liniștite, transformând fiecare duminică într-o mică sărbătoare.

În esență, acest obicei deosebit spune mult despre cultura turcească: mâncarea este un limbaj al iubirii, iar timpul petrecut împreună este cea mai mare formă de respect.