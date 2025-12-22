Liga Asociaţiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR) solicită realizarea de urgenţă a unui studiu de impact economico-social privind efectele acordului UE-Mercosur asupra României, cu capitol distinct dedicat agriculturii şi mediului rural, potrivit unui comunicat, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Conform sursei citate, România este una dintre cele mai vulnerabile economii din Uniunea Europeană în raport cu acest acord, având în vedere structura sa economică şi socială: agricultura reprezintă un sector strategic pentru economia naţională, având peste 33% din numărul de ferme la nivelul UE cu cea mai mică rentabilitate; peste 46% din populaţia României locuieşte şi îşi desfăşoară activitatea în mediul rural; milioane de gospodării şi ferme depind direct de producţia agricolă, zootehnică şi de lanţurile agroalimentare interne.

“În acest context, consider că România va fi una dintre ţările cele mai impactate negativ din UE de aplicarea acordului UE-Mercosur, prin: creşterea importurilor de produse agricole şi agroalimentare provenite din state terţe, realizate în condiţii de cost, standarde de mediu şi reguli fitosanitare diferite; presiuni majore asupra preţurilor interne şi asupra veniturilor fermierilor români; risc de dezechilibrare economică şi socială în mediul rural, cu efecte directe asupra ocupării forţei de muncă şi a stabilităţii sociale”, se arată în comunicatul semnat de preşedintele LAPAR, Nicu Vasile.

El subliniază că susţinerea publică a acordului de către preşedintele României, Nicuşor Dan, în lipsa unui studiu de impact economico-social riguros, transparent şi dedicat României, reprezintă o abordare nefundamentată din punct de vedere economic şi social şi potenţial dăunătoare intereselor naţionale.

“Este inacceptabil ca un sector strategic precum agricultura, mediul rural, care asigură securitatea alimentară a României, şi milioane de cetăţeni români să fie expuşi unor riscuri majore fără o evaluare clară, cuantificată şi asumată a impactului. Solicit în mod public şi oficial: realizarea de urgenţă a unui studiu de impact economico-social privind efectele acordului UE-Mercosur asupra României, cu capitol distinct dedicat agriculturii şi mediului rural; consultarea reală şi instituţionalizată a organizaţiilor profesionale agricole; suspendarea oricărei poziţii de susţinere a acordului, până la prezentarea şi dezbaterea publică a concluziilor acestui studiu. Agricultura românească nu poate fi moneda de schimb a unor decizii luate fără fundamentare naţională. Securitatea alimentară, stabilitatea socială şi dezvoltarea economică a României trebuie să primeze”, se mai precizează în comunicat.

Acordul cu blocul Mercosur este cel mai mare negociat de UE în ceea ce priveşte reducerea taxelor vamale, iar susţinătorii spun că oferă o cale de a scăpa de dependenţa de China şi de impactul taxelor vamale impuse de preşedintele american Donald Trump.

Acest acord de liber schimb are ca scop, în special, să permită Uniunii Europene să exporte mai multe maşini, utilaje, vinuri şi băuturi spirtoase în America Latină. În schimb, ar facilita intrarea cărnii, zahărului, orezului, mierii sau soia din America de Sud, cu riscul de a slăbi anumite sectoare agricole europene.

La sfârşitul săptămânii trecute, Uniunea Europeană a amânat semnarea unui acord de liber schimb cu patru ţări din Mercosur până în ianuarie anul viitor. Acordul dintre UE şi Brazilia, Argentina, Uruguay şi Paraguay, care este în curs de elaborare de peste 25 de ani, urma să fie semnat sâmbătă la un summit în Brazilia, transmite vineri dpa.

Mii de fermieri s-au adunat joi la Bruxelles în timpul întâlnirii liderilor UE, blocând drumurile principale. Unele proteste au devenit violente.