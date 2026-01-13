Matcha apare tot mai des în cafenele, pe rețelele sociale și în discuțiile despre stil de viață sănătos. De multe ori, însă, rămâne neclar ce este cu adevărat această băutură verde și cât din popularitatea ei vine din tradiție și cât din trend. G4Food a stat de vorbă cu Florentina Penescu, cunoscută în mediul online drept FlordeMatcha, care lucrează constant cu acest produs și organizează degustări și workshop-uri, pentru a lămuri diferențele reale.

„Foarte mulți oameni au crezut că matcha e o cereală și a trebuit să le explic că nu este”, spune ea. În realitate, matcha este pudră de ceai verde, dar nu din orice frunze. Frunzele din care se obține sunt acoperite timp de aproximativ o lună înainte de recoltare, astfel încât nu mai intră în contact cu soarele. „În momentul în care frunzele sunt umbrite, cam tot ce e mai bun în ceaiul verde se potențează foarte mult.” Aceste frunze se numesc tencha, iar după ce sunt aburite, uscate și măcinate foarte fin, rezultă matcha. De aici și diferența majoră față de ceaiul verde obișnuit.

De unde provine Matcha și cum a devenit atât de popular?!

Originea matcha este adesea disputată online, mulți susținând că ar fi un produs chinezesc. FlordeMatcha spune că realitatea este „undeva la mijloc”. Ritualul ceaiului pudră și folosirea telului au apărut în China, însă matcha așa cum este cunoscută astăzi, obținută din frunze umbrite, aburite și măcinate, este un produs japonez. „O matcha de calitate o să provină întotdeauna din Japonia, iar diferențele de gust se simt foarte clar.” Aceste diferențe țin de climat, de procesul de producție și de atenția la detalii specifică culturii japoneze.

Popularitatea recentă a matcha are legătură directă cu social media. Fiind o băutură verde, a ajuns să fie asociată cu ideea de sănătate, dar și cu estetica vizuală. „A început să fie preparată cu foarte multe siropuri, cu rețete care arată interesant – verde cu roz, verde cu portocaliu.” În acest context, matcha a trecut, spune ea, „de la a fi un ritual foarte bine înrădăcinat în cultura japoneză la a deveni un trend, băut de dragul de a fi băut”.

Din experiența ei, consumatorii de matcha se împart în mai multe categorii. Există oameni care o beau de ani de zile, mulți dintre ei descoperind-o în Japonia și păstrând-o ca ritual personal, „departe de ochii camerei”. Apoi sunt tinerii care au văzut băutura pe TikTok și au început să o consume pentru că este populară. O altă categorie importantă este formată din cei care nu mai pot consuma cafea. „Foarte mulți oameni îmi spun că le dă anxietate, că au dezvoltat gastrită și se duc spre ceai verde și matcha.”

Diferența între Matcha și o cafea

Matcha conține cafeină, însă efectul este diferit față de cafea. „Nu ai crash-ul acela pe care îl simți după o cafea.” Energia este mai constantă, cu o stare de alertă calmă care poate dura până seara. „Nu ești băgat în priză brusc și nici scos din priză la fel de brusc”, explică ea, descriind mai degrabă o reziliență mentală pe parcursul zilei.

Gustul rămâne, însă, un obstacol pentru mulți. Europenii nu sunt obișnuiți cu ceai verde intens de la vârste fragede, așa cum se întâmplă în Japonia. „Matcha e un acquired taste”, spune FlordeMatcha. Sunt oameni care nu renunță după primele încercări și ajung să se bucure de gust abia la a patra sau a cincea ceașcă, mai ales când vorbim despre matcha simplă, nu despre variantele cu mult zahăr.

Când vine vorba de calitate, ea spune că există câteva repere clare. O matcha bună nu va fi ieftină, subliniază ea, iar ambalajul trebuie să fie opac. Originea japoneză este esențială, iar culoarea trebuie să fie un verde viu, nu artificial. Mirosul nu ar trebui să fie agresiv, iar gustul ușor amar, dar plăcut. În Japonia, matcha se alege pe o scară clară: mai dulce, mai amară, mai florală sau mai bogată în umami.

În ceea ce privește termenul „ceremonial”, FlordeMatcha spune că acesta este adesea folosit abuziv. „Este un termen inventat de un american ca să vândă matcha mai scump. Nu există nicio entitate în Japonia care să verifice dacă o matcha este sau nu ceremonială.”

Din punct de vedere nutrițional, matcha este apreciată pentru conținutul ridicat de antioxidanți, rezultat tocmai din procesul de umbrire a frunzelor. „Nu vorbim despre vindecări miraculoase”, spune ea, „dar susține organismul.” Există studii recente care arată un rol de susținere în prevenirea formării celulelor canceroase, iar matcha este adesea recomandată și persoanelor cu probleme ale pielii. Un detaliu mai puțin cunoscut este că nu se recomandă consumul cu lapte de vacă, deoarece anumite substanțe pot afecta absorbția antioxidanților; alternativele vegetale sunt preferate.