În noul episod al seriei „Connaisseur fără ifose”, produsă de G4Food, tema principală este inovația în ambalajul de vin, un domeniu care câștigă tot mai mult teren și care aduce soluții practice pentru consumatori și HoReCa.

„Inovația este motorul progresului. Este rezultatul progresului și aduce succes comercial. Și, de multe ori, rezolvă probleme apărute de-a lungul timpului, de când s-a pus vinul în sticle”, explică Cezar Ioan.

Printre exemplele prezentate se numără sticlele mini – de 187, 250 sau 375 ml – ideale pentru porții individuale sau pentru transport facil. De asemenea, pouch-urile din plastic flexibil, inscripționate cu brandul vinului, oferă un format modern și practic, ușor de păstrat la rece.

Un alt segment prezentat sunt vinurile la doză de aluminiu, asociate anterior vinurilor ieftine, dar care în Statele Unite și în sudul Franței sunt oferite acum și de crame celebre, devenind o opțiune modernă și accesibilă.

Tot mai multe restaurante și baruri optează pentru vinul la keg, soluție care reduce costurile cu sticla și transportul și permite servirea rapidă a vinului în locații aglomerate. „Într-un bar aglomerat, ritualul clasic al deschiderii sticlei și prezentării dopului clientului pur și simplu nu mai are loc. Keg-ul permite servirea rapidă și eficientă, păstrând calitatea vinului”, explică Cezar Ioan.

Episodul invită consumatorii și profesioniștii HoReCa să fie deschiși la aceste formate noi și să descopere cum inovația în ambalaje poate transforma experiența vinului fără a compromite calitatea.