Mojo pork, o friptură din gastronomia cubaneză din carne de porc la cuptor marinată în suc de portocale. Se prepară cu ea celebrul sandwich Cubano, dar merge și cu orez, fasole, cartofi sau alte garnituri

Mojo pork este o friptură din gastronomia cubaneză care se prepară marinând anterior carnea de porc într-un amestec de suc de citrice și ierburilor aromate. O idee care poate fi oricând utilă chiar dacă poate nu urmăm apoi ad literam rețeta cubaneză. Un lichid de marinare reușit și inspirat pentru carne înseamnă deja 50% o friptură de succes.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Mojo se numește de fapt amestecul în sine pentru marinat carnea, și care cuprinde: suc de portocală amară, la origine, un fruct local, dar care se înlocuiește cu suc de portocală & lime, usturoi, oregano, chimen, ulei de măsline, sare și piper.

Și mai interesant, aceste amestec se folosește ca marinadă, dar și ca sos de servire când friptura este gata. Suficiente motive pentru a aprofunda rețeta și prepararea ei. De ținut cont că este tipul de rețetă care se pregătește de azi pe mâine, întrucât și marinarea, și gătirea în sine au nevoie de timp. Însă este extrem de simplu de preparat, trebuie doar să ne organizam anticipat. Iar o dată preparată, se poate ține la frigider și folosi și pentru sandwich-uri, salate sau alte combinații de luat la pachet.

Ingrediente pentru 4 porții de Mojo pork

1 kg de ceafă de porc, alternativ, spată

5 căței de usturoi pisați

100 ml suc de portocală proaspăt

50 ml suc de lime (sau lămâie verde)

50 ml ulei de măsline extravirgin

oregano uscat

chimen măcinat

sare și piper

opțional, alte ierburi aromatice

Procedeu

Pregătește marinada

Într-un bol, amestecă sucurile de citrice, uleiul, usturoiul pisat, oregano, chimenul, sarea și piperul.

Marinează carnea

Pune bucata de carne de porc într-un vas adânc sau într-o pungă cu închidere ermetică și toarnă marinada peste ea. Acoperă și las-o la frigider cel puțin 8 ore, ideal peste noapte, amestecând din când în când pentru ca aromele să se distribuie și să pătrundă cât mai uniform.

Gătește lent, la cuptor sau în slow cooker

Dacă o prepari în varianta clasică la cuptor, transferă carnea cu tot lichidul ei de marianre într-o tavă. Acoperă apoi cu folie de aluminiu și coace la 160°C timp de 2,5–3 ore, până când este fragedă și se rupe ușor cu furculița. Dacă preferi la slow cooker, gătește pe modul „low” mai multe ore, până carnea devine extrem de fragedă.

Rumenește friptura la exterior

Când a devenit suficient de fragedă, poți rumeni carnea 10–15 minute la 200°C pentru o crustă aurie și crocantă.

Cum se servește friptura Mojo pork

Desfă carnea cu două furculițe și stropește-o cu puțin sos din tavă, eventual încă puțin din lichidul de marinare preparat inițial, dacă a mai rămas.

Acest preparat clasic din cultura gastronomică a Cubei se servește de regulă în interiorul la fel de cunoscutului sanwich Cubano, care mai prevede între feliile de pâine, în afară de felii de Mojo Pork, felii de brânză tip Emmentaler elvețian, șuncă tip șuncă de Praga, castraveți murați și mușar.

Alternativ, mai ales la sărbători, cubanezii o servesc alături de garnituri de orez simplu și fasole neagră sau platan prăjit, dar de multe i se asociază și o salată de varză cu lime și tacos. În spiritul gastronomiei occidentale, poate fi servită foarte bine și alături de o garnitură de cartofi, sub orice formă ar fi ei. La fel, cu piure de mazăre sau de conopidă.