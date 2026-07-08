Laura Laurențiu, una dintre cele mai influente și respectate figuri din online-ul culinar românesc, a acceptat să răspundă întrebărilor G4Food.ro. Am discutat despre pasiunea pentru bucătărie, despre gătit și despre ce ai nevoie ca începător pentru a-ți sufleca mânecile și a-ți face curaj să începi să „creezi” mâncare. Iar astăzi a venit rândul împărtășirii de secrete de „blogger”, ce aduce succesul în online pe tărâmul rețetelor? De la gătit la prezentarea de rețete Parcursul Laurei în mediul digital a început în februarie 2009, odată cu lansarea primului său blog, intitulat inițial „Cuina Bănățeană”. Originară din zona Banatului, bloggerița e îndrăgostită de gastronomia locului, pe care a promovat-o constant. Din dorința de a se adresa unui public mult mai larg, în anul 2011 a decis să își mute proiectul pe domeniul retetecalamama.ro, un brand care a crescut rapid în notorietate. Ulterior, în noiembrie 2018, Laura Laurențiu a realizat o tranziție definitivă către propria identitate, mutând întregul conținut pe site-ul care îi poartă numele, lauralaurentiu.ro.

Citește partea a doua a interviului cu Laura Laurențiu

G4Food: Laura Laurențiu, ești unul din bloggerii gastronomici cu cel mai mare succes, care a început mult înaintea apariției rețelelor sociale și a algoritmilor. Cam care e senzația când conștientizezi că intuiția inițială și proiectul căruia îi dedici mult timp plac oamenilor, că există un număr tot mai mare de oameni interesat de ce propui?

Laura Laurențiu: Nu m-am gândit niciodată din perspectiva asta, poate pentru că nu am avut niciun fel de plan, atunci când mi-am lansat blogul. Pentru mine, blogul a fost chiar ceea ce definește acest termen: un jurnal culinar, în care am menționat mesele familiei mele. Satisfacția există, însă, și cred că e cea pe care o simte orice om care se bucură de un lucru bine făcut. Mă bucură, mai ales, când primesc mesaje și poze de la cititori care au gătit după recomandările mele și sunt mulțumiți.

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G4Food: Ai pornit cu mulți ani în urmă activitatea de blogger ca om pasionat de gătit, apoi ai trecut la nivelul următor, urmând un curs profesional, ceea ce presupune studiu și informare. Care e ritualul tău personal de învățare continuă, cam cât timp dedici informării, noutăților, în afară de gătitul propriu zis?

Laura Laurențiu: Depinde de subiect, mereu apar anumite teme care mă provoacă să le dedic mai mult timp. O constantă rămâne faptul că, atunci când încerc un preparat nou, compar mai multe surse, chiar dacă, profesionist fiind, am abilitatea de a evalua foarte precis o rețetă chiar din momentul în care o citesc, analizând raporturile dintre cantitățile de ingrediente cât și asocierile acestora.

G4Food: O mică acțiune de spionaj cu aprobarea subiectului implicat: cam care sunt obiceiurile tale zilnice pentru susținerea sitului personal? În afară de aprovizionare, cam câte ore din zi dedici gătitului în sine, apoi stylingului, părții de foto, video și editare? Faci asta zilnic? Te ajută cineva sau faci totul singură?

Laura Laurențiu: Din fericire, aprovizionarea e sarcina soțului meu, de cele mai multe ori. Și din păcate, mai puține ore de gătit, prin comparație cu timpul petrecut la calculator. Ani în șir, am editat de una singură clipurile video, până când am acceptat că nu pot progresa chiar din cauza faptului că încerc să fac eu însămi totul, așa că, începând de anul trecut, am colaboratori pentru filmarea și editarea rețetelor video. Styling-ul, fotografiile și scrisul articolelor au rămas în continuare în sarcina mea.

G4Food: Care rețete plac cel mai mult, fac cel mai mult trafic sau generează cele mai multe interacțiuni? Ce caută oamenii mai mult, mâncare tradițională, regională, sau mai degrabă noutăți, preparate de prin alte colțuri ale lumii, pe care să le replice pe cât posibil propria bucătărie?

Laura Laurențiu: Depinde și nu aș putea spune de ce anume. :)) Publicul e surprinzător, mi s-a întâmplat să fiu foarte entuziastă înainte să le propun câte o rețetă și totuși să nu aibă efectul scontat. Se întâmplă, însă, să propun aceeași rețetă, după un timp, pe social media, și să fie foarte agreată, cu mii de likes și distribuiri. Cred că momentul e totul, poate algoritmul, cine știe? Eu parcurg aceiași pași de fiecare dată și, culmea, uneori obțin rezultate diferite :)).

G4Food: Fiind un om care a trăit în direct trecerea de la internetul cu bloguri și situri personale la rețelele sociale tot mai controlate de algoritmi, cum ți se pare că au schimbat ele gătitul, dacă l-au schimbat? În ce măsură tu personal urmărești trendurile sau rămâi fidelă propriului concept?

Laura Laurențiu: Nu mă interesează trendurile. Am asistat, în ultimii ani, la viralizarea unor stupizenii care nu merită să fie denumite rețete. Nu le voi găti, doar pentru că le-au gătit și alții. Nu cred că asta e menirea mea, bucătar fiind și de mai bine de șaptesprezece ani blogger.

Și da, cred că rețelele sociale au schimbat gătitul și nu în bine. Oamenii se apucă să replice acasă niște abominații, altora li se pare că vor reuși să facă nu știu ce preparat în șaizeci de secunde, pentru că așa au văzut într-un clip video, toată lumea oferă rețete chiar dacă nu toată lumea e calificată să facă asta, alții gătesc după AI, care se întâmplă să le spună să modeleze chiftele pătrate sau să lipească straturile prăjiturilor cu super glue. Cred că, inclusiv în ceea ce privește gătitul, esențial este ca fiecare să își aleagă surse cu autoritate reală, oameni adevărați și care fac ceea ce fac cu multă responsabilitate.

G4Food: Cum ai caracteriza blogosfera românească și conținutul gastronomic de pe rețele al creatorilor români? Cât mai e despre mâncare ca scop nobil și cât despre propria persoană?

Laura Laurențiu: Există destui oameni corecți, implicați și responsabili în blogosfera românească. Există alții care sunt interesați doar de câștiguri materiale sau de vizibilitate sau de ambele. Cred că e la fel în oricare alt domeniu de activitate. Cititorii aleg ceea ce li se potrivește, până la urmă.