Turismul de lux nu mai înseamnă doar hoteluri opulente, interioare extravagante și băi cu marmură. Pentru călătorii de astăzi, experiența de lux este tot mai mult legată de mâncare, wellness, servicii și conexiunea cu destinația.

Marie-France Perrel, Head of Business Development, Hotels în cadrul Michelin Guide, a vorbit despre această transformare la Euronews Travel & Tourism Summit 2026, desfășurat săptămâna trecută la Bruxelles.

„Luxul de astăzi este complet diferit față de ceea ce era. Nu mai este vorba despre standardele de opulență pe care ni le imaginam. Nu mai este vorba despre câtă marmură ai în baie sau despre numărul de camere dintr-o proprietate”, a spus Perrel, potrivit Euronews.

Hotelul trebuie să ofere o experiență legată de destinație

Potrivit reprezentantei Michelin Guide, călătorii caută tot mai mult proprietăți care le oferă sentimentul că aparțin locului în care au ajuns și hoteluri care au o legătură specială cu împrejurimile.

„Proprietățile care îți oferă un sentiment al locului” sunt tot mai importante, a explicat Perrel.

„Este cu adevărat un întreg ecosistem și cred că asta înseamnă luxul astăzi”, a adăugat ea.

Noua definiție a luxului reunește astfel mai multe componente ale călătoriei: mâncare, wellness, servicii și conexiunea cu destinația.

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Mâncarea devine parte din aceeași experiență de călătorie

Unul dintre cele mai importante elemente ale acestei schimbări este gastronomia.

Dacă, în trecut, mâncarea și călătoria erau privite mai degrabă ca două experiențe separate, Michelin observă că turiștii le consideră tot mai mult parte din aceeași experiență.

„Înainte, erau trăite ca două experiențe separate, în timp ce acum vedem că sunt o singură experiență”, a explicat Perrel.

Datele Michelin arată că utilizatorii care caută hoteluri în Europa de Nord caută, în aceeași sesiune, și restaurante aflate în apropiere.

Vacanțele sunt planificate uneori în jurul unei mâncări

Perrel vorbește și despre creșterea fenomenului de „intentional travel around food” – călătorii planificate în mod intenționat în jurul gastronomiei.

Turiștii pot rezerva o vacanță pentru a încerca un anumit preparat sau pentru a descoperi o anumită bucătărie.

„Vor să meargă în tururi culinare pe jos sau vor să meargă într-o destinație pentru că au văzut la televizor această mâncare grozavă care era consumată”, a spus ea.

„Vor să aibă aceeași pizza autentică sau orice altceva ar fi. Așadar, în mod cert, mâncarea este o componentă uriașă a călătoriilor în zilele noastre”, a adăugat Perrel.

Michelin a introdus „Michelin Key” pentru hoteluri în 2024

Legătura Michelin cu turismul are o istorie de peste un secol. Primul Michelin Guide a fost publicat în Franța în 1900, pentru a încuraja șoferii să călătorească. Ghidul oferea informații practice, inclusiv despre locurile unde puteau mânca și se putea caza.

Michelin a început să acorde stele restaurantelor în 1926.

Hotelurile au fost incluse în ghiduri de mai multe decenii, însă compania a introdus în 2024 distincția „Michelin Key”, folosind o metodologie dedicată pentru identificarea experiențelor hoteliere remarcabile.

Selecția globală Michelin din 2026 include 2.832 de hoteluri cu Michelin Key, în 79 de destinații. Dintre acestea, 2.020 au primit o cheie, 657 au primit două chei, iar 155 au primit trei chei.

În acest an, 470 de hoteluri au intrat în selecție, iar 18 au primit pentru prima dată trei chei.

O cheie reprezintă un „sejur foarte special”, două chei înseamnă un „sejur excepțional”, iar trei chei sunt rezervate celui mai înalt nivel – o experiență extraordinară, considerată experiența supremă.

„Este genul de situație care reprezintă călătoria unei vieți”, a spus Perrel despre hotelurile cu trei Michelin Keys.

Luxul nu mai are o singură formă

Selecția Michelin arată, de altfel, că luxul nu mai trebuie să se încadreze într-un singur tipar.

Portofoliul de hoteluri cu Michelin Key include de la hoteluri grandioase la boutique-uri independente și retreat-uri.

„Ceea ce îmi place la acest lucru este că nu este standardizat. Luxul nu arată într-un singur fel. Este un spectru larg”, a spus Perrel.

Printre hotelurile care și-au păstrat cele trei Michelin Keys în 2026 se numără și Vila Vita Parc Resort & Spa din Portugalia.

Sfatul Michelin pentru următoarea vacanță: alege hotelul înaintea destinației

La finalul sesiunii de la Euronews Travel & Tourism Summit, Perrel a fost întrebată ce sfat le-ar da turiștilor atunci când aleg un hotel pentru următoarea vacanță.

Recomandarea ei a fost să privească planificarea călătoriei „invers”.

„Încearcă să te gândești la următoarea călătorie într-un mod diferit și, în loc să alegi mai întâi o destinație, alege mai întâi un hotel. Nu te uita la destinație, ci caută un hotel care îți vorbește și apoi mergi în acel loc”, a spus Marie-France Perrel.