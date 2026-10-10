„Nonna maxxing”, trendul prin care Generația Z redescoperă gătitul acasă / Mai puține comenzi, mai multe rețete de familie și mese pregătite în tihnă

10 oct. 2026, FoodLife
„Nonna maxxing”, trendul prin care Generația Z redescoperă gătitul acasă / Mai puține comenzi, mai multe rețete de familie și mese pregătite în tihnă
FOTO: Magnific
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După ani în care rețelele sociale au glorificat productivitatea continuă, programele încărcate și ideea de a optimiza fiecare minut, tot mai mulți tineri aleg exact opusul: gătesc acasă, folosesc ingrediente de sezon, petrec mai mult timp cu familia și încearcă să stea mai puțin pe telefon.

Tendința, numită „nonna maxxing”, este inspirată de stilul de viață asociat bunicilor italiene și a devenit virală în rândul Generației Z, relatează G4Media, citând Grazia.

Gătitul acasă devine parte dintr-un stil de viață „mai lent”

Mâncarea ocupă un loc important în acest trend. În locul comenzilor frecvente prin aplicații, adepții „nonna maxxing” aleg să pregătească mesele acasă, să folosească produse de sezon și să recupereze rețete transmise în familie. Nu este vorba despre o dietă sau despre reguli alimentare stricte, ci despre plăcerea de a găti și despre ideea că timpul petrecut în bucătărie nu este timp pierdut. Masa redevine astfel un moment social, iar gătitul, o activitate care poate aduna familia sau prietenii în jurul aceleiași mese.

Termenul a început să circule intens în acest an, după ce un brand de cosmetice organice, Tallotwins, a promovat pe Instagram conceptul de „nonna summer”. Ideea era o vară inspirată de obiceiurile bunicilor italiene: mâncare pregătită din ingrediente proaspete, grijă pentru cei apropiați, mai puțin timp petrecut pe rețelele sociale și un ritm zilnic mai relaxat.

Postarea a strâns zeci de mii de aprecieri, iar hashtagul #nonnamaxxing s-a răspândit rapid. În videoclipurile publicate online apar mese gătite acasă, grădinărit, plimbări, tricotat, citit sau pur și simplu perioade în care oamenii își permit să nu facă nimic.

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Ingrediente de sezon și rețete de familie, în locul „dietelor perfecte”

Una dintre diferențele față de alte trenduri de wellness este tocmai lipsa unei liste stricte de reguli. „Nonna maxxing” nu presupune numărarea caloriilor, cumpărarea unor ingrediente scumpe sau respectarea unei rutine alimentare complicate. Accentul cade pe mâncare simplă, preparată în casă, ingrediente de sezon și rețete cunoscute, inclusiv cele moștenite de la părinți și bunici.

În acest sens, trendul se apropie mai mult de ideea unei culturi alimentare cotidiene decât de cea a unei diete promovate pe internet.

O reacție la cultura productivității

Psihoterapeutul Doriel Jacov, specializat în anxietate și epuizare psihică, a explicat pentru Newsweek că popularitatea fenomenului poate fi legată de mediul în care a crescut Generația Z: stimulare digitală permanentă și presiunea de a transforma aproape orice activitate într-o formă de autoperfecționare.

În acest context, o masă gătită încet, o plimbare fără obiectiv sau o după-amiază petrecută cu familia devin aproape forme de opoziție față de ritmul permanent accelerat. „Nonna maxxing” propune, în esență, o întoarcere la lucruri foarte vechi, ambalate într-un nume nou pentru social media: gătit acasă, mâncare împărțită cu ceilalți, timp petrecut departe de ecrane și acceptarea faptului că nu fiecare moment al zilei trebuie să fie „productiv”.

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