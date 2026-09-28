Nestlé marchează 30 de ani de activitate în România. Un studiu realizat de EY arată că, în cele trei decenii de prezență pe piața locală, compania a generat peste 5 miliarde de lei valoare adăugată, iar în 2025 activitatea sa a susținut indirect aproape 12.000 de locuri de muncă.

Potrivit analizei de impact economic realizate de EY pentru Nestlé România, fiecare leu de valoare adăugată creat direct de companie generează 12,9 lei în economia României. În 2025, activitatea directă, indirectă și indusă a companiei a avut un impact total de 10,8 miliarde de lei cifră de afaceri și 3,6 miliarde de lei valoare adăugată brută, echivalentul a aproximativ 0,19% din PIB-ul României.

Nestlé a intrat pe piața românească în urmă cu 30 de ani, cu o echipă de șase oameni și un portofoliu concentrat în câteva categorii de produse, printre care MAGGI, NESCAFÉ și cerealele pentru micul dejun. În prezent, compania are peste 600 de angajați și un portofoliu local de peste 40 de branduri.

În cei 30 de ani de activitate, cifra de afaceri cumulată a companiei a ajuns la aproape 30 de miliarde de lei. Nestlé estimează, de asemenea, contribuții la bugetul de stat de peste 1,1 miliarde de lei aferente angajaților și o valoare adăugată cumulată de peste 5 miliarde de lei, calculată în valori prezente. Investițiile în active și infrastructură au depășit 516 milioane de lei în ultimii 15 ani.

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Efectul asupra furnizorilor și locurilor de muncă

Analiza EY indică un efect de multiplicare al activității Nestlé asupra economiei. În 2025, fiecare leu din cifra de afaceri a companiei a generat alți 6,6 lei în economie prin activitatea furnizorilor, distribuitorilor și a altor parteneri din lanțul valoric.

În ceea ce privește ocuparea forței de muncă, fiecare loc de muncă direct susținut de Nestlé a fost asociat cu alte 18 locuri de muncă în economie. În total, activitatea companiei a susținut indirect aproape 12.000 de locuri de muncă în 2025.

Portofoliu extins pe mai multe categorii

În prezent, portofoliul Nestlé România include produse din mai multe categorii, de la cafea și alimente până la dulciuri, cereale pentru micul dejun, produse pentru bebeluși, hrană pentru animale de companie și suplimente alimentare.

Printre brandurile comercializate pe piața locală se numără NESCAFÉ, Nespresso, NESCAFÉ Dolce Gusto, Starbucks, MAGGI, KitKat, Lion, After Eight, Smarties, Joe, Nestlé Dessert, Nesquik, Fitness, Chocapic, Cini Minis, NAN, Gerber, Purina, Felix, Gourmet și Solgar.

Compania afirmă că schimbarea comportamentului consumatorilor din ultimele trei decenii a determinat extinderea portofoliului și investiții în cercetare, reformulare, nutriție și dezvoltarea de produse adaptate diferitelor categorii de consumatori.

Peste 735.000 de elevi, implicați în programe educaționale

Nestlé menționează și programele derulate în zona de educație pentru sănătate. Potrivit companiei, peste 735.000 de elevi, 32.858 de cadre didactice și peste 1,1 milioane de părinți au fost implicați în programe de promovare a unui stil de viață echilibrat.

Printre inițiative se numără „Și eu trăiesc sănătos – SETS!”, program destinat prevenirii obezității infantile, precum și „Traista cu sănătate”, care promovează alimentația echilibrată și un stil de viață sănătos în rândul copiilor.

Potrivit datelor prezentate de Nestlé, în perioada 2024-2025, „Traista cu sănătate” a ajuns la peste 10.000 de copii din 31 de județe, iar peste 500 de profesori și utilizatori au accesat platforma digitală a programului. Compania afirmă că, în școlile participante la program, prevalența obezității infantile a ajuns la 6,5% în 2024.

Peste 355 de tone de alimente donate între 2019 și 2025

În ceea ce privește combaterea risipei alimentare, Nestlé spune că a donat, în perioada 2019-2025, peste 355 de tone de alimente către Banca pentru Alimente București. Potrivit companiei, donațiile au ajuns la peste 160 de asociații.

Compania mai anunță că, prin proiectele POPAS și „Pădurea de Miere”, a plantat peste 120.000 de puieți de salcâm. Nestlé afirmă că aceste proiecte urmăresc refacerea solului, extinderea arealelor de hrănire pentru albine și sprijinirea comunităților de apicultori.

O altă inițiativă, „Nestlé needs YOUth”, a implicat până acum 28.000 de tineri din România în activități de orientare în carieră.

Pentru perioada următoare, Nestlé România anunță că își va concentra strategia pe investiții în oameni, inovație și parteneriate locale. Studiul de impact economic a fost realizat de Ernst & Young în august 2026. Indicatorii financiari aferenți perioadei istorice au fost cumulați și indexați cu Indicele Prețurilor de Consum pentru a reflecta valoarea lor prezentă.