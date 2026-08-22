VIDEO | Ambasadorul SUA la București, cu rădăcini est-europene, între sarmale și burgeri: „Le vreau pe amândouă”

22 aug. 2026, Articole / Reportaje
VIDEO | Ambasadorul SUA la București, cu rădăcini est-europene, între sarmale și burgeri: „Le vreau pe amândouă”
Captură video Facebook / Mediafax
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Ambasadorul Statelor Unite la București, Darryl Nirenberg, a răspuns la întrebările „Ping Pong”, într-un interviu despre prima impresie pe care i-a lăsat-o România, despre parteneriatul strategic dintre cele două țări, care împlinește 30 de ani în 2027, dar și despre experiența personală de a învăța limba română, pe care o exersează de peste 300 de zile consecutive pe Duolingo, transmite MEDIAFAX.

Diplomatul, care a preluat funcția ca reprezentant personal al președintelui Donald Trump, a povestit că, înainte să ajungă la post, a făcut ceva la care puțini s-ar fi gândit: a căutat lista completă a foștilor ambasadori americani în România. Astfel a aflat că primul dintre ei, pe atunci trimis diplomatic, venea, la fel ca el, din nordul statului New York.

Ce l-a surprins la România

Nirenberg spune că bunicii lui aveau rădăcini est-europene și că moștenirea asta i-a transmis din copilărie anumite așteptări despre România, familie, credință, muncă. Ce nu se aștepta să găsească a fost cealaltă latură: căldura oamenilor, reziliența lor și, spune el, energia unei țări aflate în plină ascensiune.

„Când americanii aud România, se gândesc la Dracula”, a spus ambasadorul, adăugând însă că țara are mult mai mult de oferit, de la peisaje spectaculoase până la o economie și o societate în plină dezvoltare.

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Sarmale sau burgeri?

Întrebat dacă preferă mâncarea românească sau pe cea americană, Nirenberg nu a ales, a spus că le vrea pe amândouă, cu o singură condiție impusă de soția lui: să nu uite de legume. A fost unul dintre răspunsurile din „Ping Pong„-ul pus la punct special pentru interviu, alături de întrebări despre selfie-uri cu lideri mondiali sau despre statul american cu care ar compara România.

322 de zile dedicate studiului limbii române

Ambasadorul a rostit și o propoziție în limba română, direct în fața camerei: „Mi-e foame.” A mărturisit apoi că a ajuns la peste 300 de zile consecutive de exersat limba pe Duolingo și că spune „mulțumesc” din reflex, chiar și atunci când se întoarce în Statele Unite.

De ce România ar fi mai multe state americane

Pus să aleagă un singur stat american cu care ar compara România, Nirenberg a spus că e imposibil să se limiteze la unul. Ar fi, spune el, o combinație între zonele montane din vestul Statelor Unite, statele agricole din Midwest, ospitalitatea din sud și diversitatea culturală din nord-est, la fel cum România însăși e o îmbinare de regiuni unite sub o singură identitate națională.

Mesajul pentru tinerii care vor să ajungă diplomați

Întrebat ce sfat ar da unui tânăr care își dorește o carieră diplomatică, ambasadorul a răspuns simplu: să fie el însuși, să muncească din greu și să aibă o pasiune reală pentru serviciul public. Iar despre ce și-ar dori să se spună despre el atunci când nu e de față, a spus că politica lui a fost mereu aceeași, să nu vorbească despre nimeni pe la spate ceva ce nu i-ar spune direct, în față.

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