Sărbătoarea celor 40 de Mucenici (9 martie) este momentul în care românii pregătesc în general doup feluri de preparate tradiționale: mucenicii muntenești (mici și fierți în zeamă) și cei moldovenești (mari, copți și pufoși). Dar ca la orice alt eveniment, există și una su mai multe variante reinterpretate: mucenicii umpluți.
De ce să alegi între un mucenic simplu și un cozonac, când poți avea ce e mai bun din ambele? Iată două moduri în care poți face variante delicioase umplute cu ciocolată, gem sau nucă.
600 g făină
250 ml lapte
150 g zahăr
80 g unt
7 g drojdie uscată
Coajă de portocală rasă
Un praf de sare
Umplutură: Nutella sau gemul preferat
Pentru uns înainte de copt: Gălbenuș de ou
Pentru servire: Miere și nucă prăjită, tocată mărunt
Încălzește ușor laptele împreună cu untul (să fie călduț, nu fierbinte), apoi adaugă drojdia și zahărul.
Amestecă bine compoziția lichidă, apoi începe să adaugi făina, puțin câte puțin, împreună cu praful de sare și coaja de portocală.
Frământă aluatul energic până când toată făina este încorporată și obții o textură omogenă.
Formează o bilă din aluat, acoperă vasul și lasă-l la dospit într-un loc ferit de curenți de aer până își dublează volumul.
După ce a crescut, împarte aluatul în 8 bucăți egale.
Întinde fiecare bucată într-o formă lunguiață.
Pune pe mijloc, de-a lungul fâșiei, o lingură de Nutella sau de gem.
Împachetează bucata sub formă de baton și sigilează bine marginile pentru a preveni scurgerea umpluturii.
Răsucește batonul, formează un cerc unind capetele, apoi sucește cercul sub forma cifrei 8 (cu îmbinarea dedesubt).
Așază mucenicii în tavă și mai lasă-i câteva minute să se odihnească și să crească puțin împreună.
Unge-i cu gălbenuș de ou și introdu tava în cuptorul preîncălzit la 180°C.
Lasă-i la copt aproximativ 20 de minute (până devin aurii).
Scoate-i din cuptor, unge-i imediat cu miere și presară nuca tocată mărunt.
1 kg făină albă 000
350 g iaurt de băut
150 g margarină (sau unt)
3 ouă
30 g drojdie proaspătă
200 g zahăr (sau 15 ml îndulcitor lichid)
50 ml lapte călduț
30 ml ulei
2 plicuri zahăr vanilat
Esență de rom
Coaja rasă de la o portocală
Un praf de sare
1 ou (pentru uns).
280 g nucă măcinată
150 g zahăr (sau 10 ml îndulcitor lichid)
2 albușuri de ou
10 g cacao neagră
50 ml lapte călduț
1 esență de rom
Coajă de portocală (după gust)
Miere
Nucă măcinată
Preparare
Pune făina într-un vas încăpător, fă o gropiță în mijloc și adaugă drojdia împreună cu cele 50 ml de lapte călduț. Lasă compoziția câteva minute să dospească (să se activeze drojdia).
Adaugă restul ingredientelor pentru aluat (ouăle, iaurtul, zahărul, esențele, coaja de portocală și untul moale) și începe să frămânți bine.
La final, adaugă cei 30 ml de ulei și mai frământă încă 5 minute până când uleiul este complet absorbit. Timpul total de frământare trebuie să fie de aproximativ 20-25 minute.
Acoperă ligheanul și lasă aluatul la dospit într-un loc călduț pentru aproximativ o oră.
Pregătește umplutura: bate albușurile spumă cu un praf de sare, adaugă treptat zahărul/îndulcitorul, apoi încorporează nuca, cacao, esența și coaja de portocală. Dacă amestecul este prea tare, adaugă puțin câte puțin din laptele călduț până devine o cremă ușor de întins. Ca la cozonac.
După dospire, ia câte o bucată de aluat și întinde o foaie subțire (aprox. 5 mm grosime), tăind-o în fâșii de circa 10 cm lățime.
Întinde crema de nucă pe fiecare fâșie, rulează strâns și formează cifra 8.
Așază mucenicii în tava tapetată cu hârtie de copt și mai lasă-i la crescut în tavă încă 10 minute.
Unge-i cu ou bătut și coace-i în cuptorul preîncălzit la 180°C timp de 35-40 de minute.
După coacere, lasă-i să se răcească 10 minute, apoi unge-i generos cu miere și presară nuca măcinată din abundență.
