Sărbătoarea celor 40 de Mucenici (9 martie) este momentul în care românii pregătesc în general doup feluri de preparate tradiționale: mucenicii muntenești (mici și fierți în zeamă) și cei moldovenești (mari, copți și pufoși). Dar ca la orice alt eveniment, există și una su mai multe variante reinterpretate: mucenicii umpluți.

De ce să alegi între un mucenic simplu și un cozonac, când poți avea ce e mai bun din ambele? Iată două moduri în care poți face variante delicioase umplute cu ciocolată, gem sau nucă.

Mucenici umpluți cu ciocolată sau gem

Ingrediente

600 g făină

250 ml lapte

150 g zahăr

80 g unt

7 g drojdie uscată

Coajă de portocală rasă

Un praf de sare

Umplutură: Nutella sau gemul preferat

Pentru uns înainte de copt: Gălbenuș de ou

Pentru servire: Miere și nucă prăjită, tocată mărunt

Preparare

Încălzește ușor laptele împreună cu untul (să fie călduț, nu fierbinte), apoi adaugă drojdia și zahărul.

Amestecă bine compoziția lichidă, apoi începe să adaugi făina, puțin câte puțin, împreună cu praful de sare și coaja de portocală.

Frământă aluatul energic până când toată făina este încorporată și obții o textură omogenă.

Formează o bilă din aluat, acoperă vasul și lasă-l la dospit într-un loc ferit de curenți de aer până își dublează volumul.

După ce a crescut, împarte aluatul în 8 bucăți egale.

Întinde fiecare bucată într-o formă lunguiață.

Pune pe mijloc, de-a lungul fâșiei, o lingură de Nutella sau de gem.

Împachetează bucata sub formă de baton și sigilează bine marginile pentru a preveni scurgerea umpluturii.

Răsucește batonul, formează un cerc unind capetele, apoi sucește cercul sub forma cifrei 8 (cu îmbinarea dedesubt).

Așază mucenicii în tavă și mai lasă-i câteva minute să se odihnească și să crească puțin împreună.

Unge-i cu gălbenuș de ou și introdu tava în cuptorul preîncălzit la 180°C.

Lasă-i la copt aproximativ 20 de minute (până devin aurii).

Scoate-i din cuptor, unge-i imediat cu miere și presară nuca tocată mărunt.

Mucenici umpluți cu cremă de nucă

Ingrediente pentru aluat

1 kg făină albă 000

350 g iaurt de băut

150 g margarină (sau unt)

3 ouă

30 g drojdie proaspătă

200 g zahăr (sau 15 ml îndulcitor lichid)

50 ml lapte călduț

30 ml ulei

2 plicuri zahăr vanilat

Esență de rom

Coaja rasă de la o portocală

Un praf de sare

1 ou (pentru uns).

Ingrediente pentru umplutură

280 g nucă măcinată

150 g zahăr (sau 10 ml îndulcitor lichid)

2 albușuri de ou

10 g cacao neagră

50 ml lapte călduț

1 esență de rom

Coajă de portocală (după gust)

Ingrediente pentru finisare

Miere

Nucă măcinată

Preparare