Mucenicii muntenești se găsesc de mulți ani la magazin, precum pastele, gata preparați și uscați. Pe vremuri mama îi prepara în casă dintr-un aluat simplu de făină, apă și sare. Pentru cine dorește să încerce iată mai jos rețeta. Noi locuind în București, doar mucenici din cei muntenești, cu zeamă, nucă și scorțișoară, făceam.
Ingrediente pentru mucenici
- Un pachet de mucenici din comerț sau aluat preparat în casă
- 200 de gr de miez de nucă tocată
- 2-3 litri de apă
- Zahăr după gust
- Scorțișoară după gust
- Un praf de sare.
Preparare
- Se pune apa la fiert cu un strop de sare (eu pun 3 litri pentru că îmi plac cu mai multă zeamă, dacă vreți mucenicii mai compacți, puneți 2).
- Când apa fierbe, se adaugă și mucenicii. Se fierb în jur de 10 minute, ideal este să verificați după 8 minute, să nu fie excesiv de fierți. E ca la paste, dacă vrem al dente, nu le lăsăm până se fleșcăie. Dacă vă plac aromele, alegeți între coajă/esență de portocale/lămâie, vanilie, rom etc. Eu pun și vanilie și coajă de portocală.
Când mucenicii sunt aproape fierți, adăugați zahărul. Puneți mai puțin zahăr la început și, după ce apa dă în fiert, gustați și mai adăugați cât aveți nevoie. Eu am pus sirop de agave cam 200 de gr la 3 litri de apă.
- Acoperim oala și o lăsăm să se răcească. Între timp curățam și tocăm nuca, o punem peste mucenicii ajunși la temperatura camerei, adăugăm și scorțișoară, după același tipic, o linguriță, gustăm, dacă mai vrem mai punem. Mie îmi place mult scorțișoara așa că pun cu generozitate.
- Nuca, eu o toc de mână, ca să iasă de mărimi diferite, îmi place textura mai crocantă.
- Se păstrează în frigider câteva zile.
Cum faci aluat de casă pentru mucenici muntenești
- La cantitatea de făină dorită se pune jumătate de cantitate de apă călduță, un strop de sare și 10% din greutatea făinii, ulei, cam ca orice aluat de bază.
- Se frământă 10-15 minute până se desprinde de robot sau mâini. Se lasă jumătate de oră la odihnit și se întinde o foaie subțire, cam de jumătate de cm.
- Există și forme care arată direct ca un 8, dar nu trebuie să cumperi special, ajung 2 pahare mici, unul mai mic decât celălalt.
- Cu paharul mare se fac cercuri, apoi cu paharul mic se mai taie un cerc în interiorul cercului mare. În realitate ce ne trebuie sunt inelele dintre cele 2 cercuri. Acestea se răsucesc astfel încât să rezulte un 8, pe care îl apăsăm pe zona de contact din mijloc, pentru a se lipi bine.
- Pudrăm masa cu făină și lăsăm mucenicii la uscat până a doua zi.
- Aluatul nefolosit îl adunăm și îl reluăm procedura.
