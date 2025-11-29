Bărbații și femeile au nevoi metabolice, hormonale și alimentare diferite, chiar dacă recomandările generale de nutriție sunt valabile pentru toată lumea, explică nutriționistul Tania Fântână. „Suntem diferiți, iar relația noastră cu mâncarea este diferită”, subliniază ea, arătând că masa musculară, ritmul metabolic, hormonii sexuali și fazele vieții influențează direct necesarul de nutrienți.

Bărbații, având în mod natural mai multă masă musculară și niveluri mai mari de testosteron, au nevoie de un aport proteic mai ridicat, între 1.4 și 1.8 g/kg corp/zi, iar în dietele de slăbire pot ajunge la 1.8–2 g/kg. Ei tolerează mai bine dietele low-carb și au o stabilitate hormonală crescută, ceea ce le permite un program cu 2–3 mese pe zi.

Femeile, în schimb, sunt mai dependente de carbohidrați din cauza fluctuațiilor hormonale din timpul ciclului menstrual. Perioade precum ovulația sau faza premenstruală cresc nevoia de glucoză pentru creier, ceea ce explică pofta accentuată de dulce, oboseala sau migrenele. Aportul optim de carbohidrați este 40–55% din totalul caloriilor, iar grăsimile sănătoase trebuie să reprezinte 30–35%, esențiale pentru hormonii feminini.

În plus, femeile metabolizează glucoza diferit și sunt mai expuse hipoglicemiilor, motiv pentru care au nevoie de trei mese pe zi și, la nevoie, o gustare. Dietele low-fat pot produce dereglări menstruale, anxietate și apetit crescut.

Concluzia nutriționistului este clară: alimentația trebuie adaptată sexului și vârstei. Femeile au nevoie de mai mulți carbohidrați, grăsimi sănătoase constante și mese regulate, în timp ce bărbații necesită un aport proteic mai ridicat, mai puțini carbohidrați și antrenamente asociate cu dietele de slăbit pentru a-și menține masa musculară.