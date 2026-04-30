Cât de sănătoși sunt cartofii prăjiți în coajă? Medic: „Pot conține niveluri ridicate de contaminare cu metale grele și pesticide concentrate”

30 apr. 2026, Nutriție
Există anumite pericole dacă gătim cartofii cu coajă

Unele restaurant au luat exemplul fast food și se grăbesc foarte tare, astfel că gătesc cartofii în coajă. Există unele riscuri pentru sănătate, a explicat medicul epidemiolog Emilian Popovici.

Cartofii care au încolțit sau care au o culoare verde pot conține în coajă solanină, un compus toxic care s-a dovedit a provoca probleme circulatorii și respiratorii, precum și dureri de cap, crampe musculare și diaree. Studiile au arătat că atunci când cartofii sunt fierți la peste 120 grade Celsius, produc o substanță chimică cunoscută sub numele de acrilamidă. Acest compus se găsește în materiale plastice, lipici, coloranți și fum de țigară. Acrilamida a fost legată de dezvoltarea mai multor tipuri de cancer. Acrilamida are proprietăți neurotoxice și poate avea un impact negativ asupra genelor și asupra sănătății reproductive”, spune Emilian Popovici, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie și conferențiar universitar, în cadrul Universității de Medicină din Timișoara.

O altă problemă este legată de îngrășăminte. “Cartofii crescuți în sol puternic fertilizat pot conține niveluri ridicate de contaminare cu metale grele și pesticide concentrate evident tot în coajă în mod deosebit! Cunoaștem noi proveniența cartofilor, i-am văzut cum erau înainte de preparare (verzi sau nu, cu colți sau fără colți ….)?”, se întreabă Popovici.

S-a mai încetățenit un obicei în restaurant, în mare parte tot din cauza vitezei: ridichi, castraveți și alte legume necurățate de coajă în salate. Unii invocă motivul că coaja conține vitamine, iar aspectul salatei e mai “vesel”.

“Ați văzut cum se face spălarea acestor legume care vin direct din sol cu încărcătura microbiană aferentă, înainte de a fi servite ca salate? Că doar suntem în secolul vitezei… Nu mai spun de pesticide și alte cele care tot în coajă sunt prezente mai pregnant. Un om informat e un om câștigat. În rest, dincolo de informația primită fiecare face cum crede de cuviință când e vorba de propria sănătate”, a concluzionat Emilian Popovici.

 

 

 

 

Pe aceeași temă

Nutriție
29 apr.
Jennifer Lopez evită cafeina pentru a preveni îmbătrânirea prematură a tenului/ Dermatologii susțin că este exact invers
Jennifer Lopez evită cafeina pentru a preveni îmbătrânirea prematură a tenului/ Dermatologii susțin că este exact invers
Nutriție
29 apr.
Ce legătură există între alimentație și durerile articulare și musculare / Alexandru Ilie, fizioterapeut: „Pacienții cu dureri cronice observă adesea o intensificare a simptomelor după perioade cu alimentație bogată în zahăr”
Ce legătură există între alimentație și durerile articulare și musculare / Alexandru Ilie, fizioterapeut: „Pacienții cu dureri cronice observă adesea o intensificare a simptomelor după perioade cu alimentație bogată în zahăr”
Nutriție
29 apr.
Ce pui lângă carne de 1 Mai ca să nu te balonezi după grătar / Tania Fântână (nutriționitst): „Nu ai nevoie de salate complicate, ci de unele care aduc prospețime și echilibru”
Ce pui lângă carne de 1 Mai ca să nu te balonezi după grătar / Tania Fântână (nutriționitst): „Nu ai nevoie de salate complicate, ci de unele care aduc prospețime și echilibru”
Nutriție
29 apr.
Strugurii, mai mult decât un desert: cum pot ajuta creierul, inima, oasele și digestia / Ce arată studiile
Strugurii, mai mult decât un desert: cum pot ajuta creierul, inima, oasele și digestia / Ce arată studiile
Nutriție
29 apr.
Pregătirea pentru ecografie/ Dr. Mirel Mogoș explică ce ai voie să mănânci înainte de investigație și de ce aerul intestinal poate afecta semnificativ rezultatul
Pregătirea pentru ecografie/ Dr. Mirel Mogoș explică ce ai voie să mănânci înainte de investigație și de ce aerul intestinal poate afecta semnificativ rezultatul