Sezonul apicol din 2026 aduce vești mai bune pentru apicultorii români decât anul trecut. După un 2025 dificil, producția de miere s-a îmbunătățit, iar principalele culesuri au oferit rezultate satisfăcătoare. Cu toate acestea, bucuria este umbrită de prețurile mici de achiziție și de scăderea consumului, care îi lasă pe mulți producători cu dificultăți în valorificarea producției.

Potrivit vicepreședintelui Asociației Crescătorilor de Albine din România (ACA), filiala Harghita, Zöldi István, anul apicol este „mult mai bun decât anul trecut”, chiar dacă primăvara a adus perioade reci și ploioase care au afectat dezvoltarea unor familii de albine și, pe alocuri, înflorirea salcâmului.

Producții bune la principalele culesuri

Reprezentantul apicultorilor spune că, în ansamblu, sezonul poate fi considerat unul reușit. „În linii mari, putem spune că, din punct de vedere apicol, a fost un an (…) mai bun decât mediocru. (…) Mult mai bun decât anul trecut”, a declarat Zöldi István pentru AGERPRES.

În ciuda vremii capricioase din primăvară, culesurile de rapiță, salcâm, tei și floarea-soarelui au oferit producții satisfăcătoare.

În județul Harghita sunt înregistrați oficial aproximativ 483 de apicultori. Dintre aceștia, doar aproximativ 10% practică apicultura pastorală, deplasând stupii în diferite zone ale țării, în timp ce majoritatea își desfășoară activitatea exclusiv în județ. Pentru stupinele locale, producția obținută până în prezent este estimată între 5 și 10 kilograme de miere pe familie de albine.

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Prețurile îi nemulțumesc pe producători

Dacă din punct de vedere al producției lucrurile stau mai bine, valorificarea mierii rămâne principala problemă a apicultorilor. Potrivit lui Zöldi István, prețurile oferite de procesatori și comercianții care cumpără en-gros sunt cuprinse între 8 și 20 de lei pe kilogram, nivel pe care mulți producători îl consideră insuficient pentru acoperirea costurilor.

În același timp, mierea de import este comercializată în marile lanțuri de magazine la prețuri de aproximativ 12-15 lei pentru un borcan de 950 de grame, ceea ce pune o presiune suplimentară asupra producătorilor autohtoni. „În aceste condiții, mulți producători abia reușesc să își acopere costurile de producție”, a explicat reprezentantul ACA Harghita.

Consumul de miere este în scădere

O altă problemă semnalată de apicultori este reducerea consumului. Creșterea costului vieții i-a determinat pe mulți consumatori să își schimbe prioritățile, iar mierea nu mai este cumpărată la fel de des ca în anii anteriori. „Față de anii precedenți, consumul de miere a scăzut foarte mult. Din momentul în care se consideră că este un produs de lux, oamenii renunță, au alte priorități”, a mai spus Zöldi István.

Un paradox pentru apicultori

Situația din acest an scoate în evidență un paradox cu care se confruntă sectorul apicol: deși producția și calitatea mierii sunt mai bune decât în 2025, veniturile apicultorilor nu cresc în același ritm. Concurența mierii de import, prețurile mici oferite la achiziție și scăderea consumului fac ca numeroși producători să întâmpine dificultăți în valorificarea producției.

Pentru mulți dintre ei, provocarea nu mai este să obțină o recoltă bună, ci să găsească suficiente piețe de desfacere și un preț care să acopere costurile unei activități tot mai afectate de schimbările climatice și de evoluția pieței alimentare.